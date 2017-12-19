الامم المتحدة:تؤكد تزايد مشاعر العداء تجاه المهاجرين

02:06 AM December, 18 2017 سودانيز اون لاين

حسين سعد-الخرطوم-السودان

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الخرطوم:حسين سعد



أكد الامين العام للامم المتحدة تزايد مشاعر العداء تجاه المهاجرين في العالم وشدد التضامن مع المهاجرين أصبح أمرا ملحا أكثر من ذي قبل. وقال الامين العام للامم المتحدة في رسالة لها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين هذا اليوم مناسبة نعترف فيها بالإسهامات التي يقدمها 285 مليون مهاجر في العالم ونحتفل بحيويتهم.واضاف إننا بحاجة إلى تعاون دولي فعال في إدارة مسائل الهجرة لكفالة توزيع منافع الهجرة على أوسع نطاق ولحماية حقوق الإنسان المفروضة لكل من يعنيهم الأمر حماية مناسبة، وقال ان ظاهرة الهجرة كانت حاضرة دائما. فمنذ الأزمنة السحيقة، وكان الناس يتنقلون بحثا عن فرص جديدة وحياة أفضل. وسوف تظل الهجرة قائمة بسبب تغير المناخ والعوامل الديمغرافية وعدم الاستقرار وتفاقم مظاهر التفاوت واتساع تطلعات الناس إلى حياة أفضل، وكذلك بسبب الحاجة إلى سد النقص الذي يعتور أسواق العمل.واك الامين العام إننا بحاجة إلى تعاون دولي فعال في إدارة مسائل الهجرة لكفالة توزيع منافع الهجرة على أوسع نطاق ولحماية حقوق الإنسان المفروضة لكل من يعنيهم الأمر حماية مناسبة، كما سلمت بذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030.واوضح انه في العام الماضي التزم قادة العالم باعتماد اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018. فلنلتزم ونحن نتطلع إلى ذلك بالعمل على أن تعود الهجرة بالنفع على الجميع.



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