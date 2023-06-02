الامة القومي : طرح الكتلة الديمقراطية اعلان سياسي جديد يعبر عن مصالح شخصية

سخر القيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق من اتجاه الكتلة الدميقراطية لطرح إعلان سياسي جديد، وتابع: ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تذهب فيها الكتلة الديمقراطية بهذا الاتجاه.
واعتبر الصادق في تصريح لـ)الجريدة( أن الأمر يوضح درجة الترنح الذي بلغته هذه الكتلة من تحشيدها لاعتصام القصر وتأييدهم للإنقلاب إلى اليوم حتى بعد اعتراف قادته بفشله، وأشار إلى أنهم يتجهون نحو إبتعاث من وصفهم بسدنة وفلول حكومة المخلوع من القبور التي أدخلتهم فيها الثورة، ويتخذون من عواصم دول الجوار مدخلا لتخريب العملية السياسية التي تجري فصولها منذ ثمانية أشهر، ولم يستبعد الصادق أن يكون إعلا ّنهم هذا سواء سمي بإعلان القاهرة أو شرم الشيخ محض ورقة تعبر عن مصالح أشخاص يريدون فتح الباب لمدير مخابرات النظام المخلوع صلاح قوش، وحفظ مصالح الدولة المضيفة على حساب الشعب السوداني
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 05 2023
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