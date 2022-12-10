الامارات تستحوذ على ذهب السودان خلال النصف الاول 2022 بقيمة 1.315 مليار دولار

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10-12-2022, 01:17 PM

Sudan News Agency
<aSudan News Agency
تاريخ التسجيل: 10-21-2015
مجموع المشاركات: 2010

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الامارات تستحوذ على ذهب السودان خلال النصف الاول 2022 بقيمة 1.315 مليار دولار


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 11 2022
  • التمرد السعودى على امريكا سيعطى اشارة مضللة لعسكر السودان
  • نقابة الصحفيين السودانيين بيان للرأي العام في انتهاك جديد لحرية الصحافة والإعلام بالسودان#
  • تجمع صحفي يتعهد بمساندة النقابة في التصدي للظواهر الصوتية
  • الناظر محمود موسى مادبويعلن دعمه لـ (حميدتي) ويحذر من استهدافه
  • مركز الأهرام المصري يشيد بعودة اتحاد الرزيقي للعمل من جديد
  • الإعلان عن سلاح جديد لاستخدامه ضدّ الثوّار
  • إطلاق سراح أحد المُتهمين بقتل العميد بريمة
  • أمريكا تعتمد وزيرا سابقا في نظام البشير سفيرا للسودان لديها
  • حول الآية : { وأخرجت الأرض أثقالها } سورة الزلزلة
  • حيدر المكاشفي:من يزايد ويناور بحمدوك
  • سلطة الانقلاب السودانية تعارض التصويت علناً فى الامم المتحدة على قرار يدين ضم روسيا لاراض اوكرانية
  • صباح محمد آدم:قيادات العهد البائد وخطل الكلام
  • عن الماركسية والدين .. بقلم : هشام عثمان
  • هل أفسد الإسلاميون التصوف كما أفسدوا كل شئ؟ د. أحمد بابكر
  • فلاش باك من زمن الأصالة.
  • يا ناس الأرصاد الجويـة - امشوا بيوتكم.. الفطور والشاى فى البيت أحسن
  • مصدر بالمجلس المركزي: الاتفاق أصبح جاهزًا
  • عودة كيزان الصحافة في السودان.. الاتحاد العام الكيزانى المحلول يستأنف نشاطه
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022م
  • أطباء يتحدثون عن مواقف مؤثرة مرّت بهم:
  • حسن اسماعيـل " طرحة " صلعوكي المفضل هذه الأيـام..

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 11 2022
  • رسائل فارغة موجهة من فراغ في زمنٍ فارغ عن تسويةٍ (فارقة معاهم)! كتبه عثمان محمد حسن
  • لا يصح الا الصحيح والصحيح هو الحل الجزري للقضية السودانية كتبه يحيى ابنعوف
  • همسه فى أذن محمد الفكى وخالد سلك وجعفر حسن ووجدى صالح كتبه بولاد محمد حسن
  • كتائب و جهاديين حزب البعث الحلقة الاولي كتبه بخيت محمد جمعة ابكر
  • ضوء الهلال خلف عتمة الظلام كتبه عبد المنعم هلال
  • بريطانيا وإصرارها على الاستمرار في خطئها التاريخي كتبه سري القدوة
  • ارقين – معبر السودان و مصر كتبه عمر عثمان
  • الرد البسيط وبيان بالعمل على سؤال الأستاذ سبدرات: ليه ما فتحت بلاغ ضد البرهان؟ كتبه د.أمل الكردفاني
  • لماذا كان السودان فينا؟ الدولة الزعازع، الثورة الوتد كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • رب ضــــــــارة نافعــــــــة !!
  • السلطات المصرية والاسلاميين السودانيين والنظرة المختلفة عن جماعة الاخوان المصريين كتبه محمد فضل عل
  • موناليزا .. الشهادة السودانية ..2022 ... كتبه طه احمد ابوالقاسم
  • سيد عبدالعزيز شاعر الحب و التجديد كتبه طلال دفع الله عبدالعزيز
  • توثيق تجارب ودروس أكتوبر الأخضر كتبه تاج السر عثمان
  • أرنب نط !!.. كتبه عادل هلال
  • صبرا أستاذة هويدا ! كتبه زهير السراج
  • إلزموا الحقيقة ولو كانت (مُرَّة) ..! كتبه هيثم الفضل
  • هل الزواج من الجلابيات حلم الغرابة كتبه محمد ادم فاشر
  • لا تَخْدَعَنَّك جمُوع كَدَباس يا بُرهان!!! كتبه جمال أحمد الحسن
  • مصيرُ الاحتلال بين صواعق التفجير وحتمية التفكيك كتبه د. مصطفى يوسف اللداوي
  • أعداء حزبنا محاولات عقيمة لإفساد روعة الاستشهاد! كتبه حسن الجزولي
  • إيضاح كتبه إسماعيل البشارى زين العابدين حسين
  • الفساد والاستبداد كتبه أمل أحمد تبيدي
  • ما لدرجة التكريم كتبه كمال الهِدي
  • ديمقراطية إسرائيل في خطر كتبه ألون بن مئير























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