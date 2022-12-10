الامارات تستحوذ على ذهب السودان خلال النصف الاول 2022 بقيمة 1.315 مليار دولار

بلغت عائدات الذهب في السودان للنصف الأول من العام 2022م مليار و314 مليون و962 الف دولاراً أمريكياً.
وبحسب (وكالة السودان للأنباء) أشترت دولة الإمارات العربية المتحدة كل الذهب السوداني الذي تم تصديره، خلال الستة أشهر الماضية (يناير-يونيو)، وفقا لبنك السودان المركزي.
وبلغت الكميات التي أشترتها الإمارات، بحسب الموجز الاحصائي لتجارة السودان الخارجية للنصف الثاني من العام المالي 2022 وفقا لبنك السودان حوالي 21.832 كيلو جراماً من الذهب الخالص، وهو يزيد عن ما تم تصديره لذات الفترة من العام 2021 بحوالي 5 كيلو جرامات
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