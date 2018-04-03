الاربعاء تأبين المناضل ابوزيد محمد صالح

سوف يكون تابين الرحل المناضل ابوزيد محمد صالح يوم غدا الاربعاء 4 ابريل 2018. يبدأ التأبين في تمام الساعة الخامسة مساء بمنزل الاسرة بالصافية شرق مقسم سوداتيل و العزاء لكل من نعاه او رثاه. و قد تميز الراحل في العمل الحكومي و تفوق كاقتصادي و مالي و تقلد قمم الخدمة المدنية وكيلا لوزارتي التخطيط ثم المالية ثم مثل الحزب الشيوعي عام ١٩٨٧-٨٩ وزيرا للخدمة و الإصلاح الاداري. و كان ضمته المعتقلات مع زملائه دهرا بعد حركة الشهيد هاشم العطا و فصل من الخدمة قبل ان يعود لها بعد سنين طوال.
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