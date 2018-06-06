الاتصالات تسعى لرفع الحظر الأمريكي عن التطبيقات على السودان

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 26-06-2018, 11:48 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-06-2018, 06:27 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1950

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الاتصالات تسعى لرفع الحظر الأمريكي عن التطبيقات على السودان

    06:27 PM June, 06 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر







    الخرطوم: جمعة عبد الله

    كشفت وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات عن شروعها في مخاطبة مكتب مراقبة الأصول الأمريكية "أوفاك"، لرفع الحظر المفروض على السودان في مجال الاتصالات واستصدار استثناء أسوة بما تم للبنوك السودانية.

    وقال وزير الدولة بالاتصالات، إبراهيم الميرغني، خلال اجتماعه بمندوبي الصحف الالكترونية، أمس أن مكتب "أوفاك" رفض تعميم قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، رفع الحظر عن السودان، وطالب الحكومة السودانية بالسعي مع الجهات المعنية لمتابعة تعميم القرار بنفسها، كاشفًا أن وزارته خاطبت "أوفاك" عبر وزارة الخارجية السودانية لرفع الحظر عن الاتصالات لجهة تأثيره على التعاملات الألكترونية.

    وكشف الميرغني عن ارتفاع عدد بلاغات الجرائم الألكترونية وبلاغات إشانة السمعة والسب والقذف والابتزاز مشيرًا إلى تحول الجريمة الألكترونية إلى جريمة منظمة وقطع بأن قانون المعلوماتية قانون حاسم ويتضمن عقوبات حادة ورادعة. وأمن على وجود إعلام إلكتروني قوي وعد بأنه سيسحب البساط من مواقع التواصل الاجتماعي.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de