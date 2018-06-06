الاتصالات تسعى لرفع الحظر الأمريكي عن التطبيقات على السودان



06:27 PM June, 06 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: جمعة عبد الله



كشفت وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات عن شروعها في مخاطبة مكتب مراقبة الأصول الأمريكية "أوفاك"، لرفع الحظر المفروض على السودان في مجال الاتصالات واستصدار استثناء أسوة بما تم للبنوك السودانية.



وقال وزير الدولة بالاتصالات، إبراهيم الميرغني، خلال اجتماعه بمندوبي الصحف الالكترونية، أمس أن مكتب "أوفاك" رفض تعميم قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، رفع الحظر عن السودان، وطالب الحكومة السودانية بالسعي مع الجهات المعنية لمتابعة تعميم القرار بنفسها، كاشفًا أن وزارته خاطبت "أوفاك" عبر وزارة الخارجية السودانية لرفع الحظر عن الاتصالات لجهة تأثيره على التعاملات الألكترونية.



وكشف الميرغني عن ارتفاع عدد بلاغات الجرائم الألكترونية وبلاغات إشانة السمعة والسب والقذف والابتزاز مشيرًا إلى تحول الجريمة الألكترونية إلى جريمة منظمة وقطع بأن قانون المعلوماتية قانون حاسم ويتضمن عقوبات حادة ورادعة. وأمن على وجود إعلام إلكتروني قوي وعد بأنه سيسحب البساط من مواقع التواصل الاجتماعي.