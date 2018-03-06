الاتحاد النسائي السوداني بلندن يحتفل باليوم العالمي للمرأة



04:44 PM March, 06 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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محمد علي ـ لندن

تحت شعار "لا للعنف ضد النساء" يحتفل الاتحاد النسائي السوداني بالمملكة المتحدة وايرلندا بيوم المرأة العالمي. يشتمل الاحتفال على كلمة الاتحاد النسائي وورشة عمل ومأكولات سودانية وعرض مسرحي من محمد تروس بالاضافة إلى حفل غنائي أداء أنور عبدالرحمن والكورال.

الزمان: السبت 10 مارس 2018م. من الساعة السادسة مساء حتى الحادية عشرة ليلاً. المكان ادفنت سنتر اوف ادجوير رود قبل قاعة أبرار.

The Advent Centre Brendon Street off Edgware Road 37-39

Post Code W1H 5JE

بصات: 36، 16،6 وغيرها ومحطة قطار أدجوير رود