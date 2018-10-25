الاتحاد النسائي السوداني بلندن يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لرحيل للأستاذه فاطمه أحمد إبراهيم



03:48 PM October, 25 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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يسر الاتحاد النسائي السوداني بالمملكة المتحدة وايرلندا دعوتكم لمشاركته في احتفال ذكرى مرور عام على رحيل المناضلة الكبيرة الأستاذه فاطمه أحمد إبراهيم (ما كان رحيلك غير دليل للجاي ماسك سكتك) ويشمل البرنامج إلقاء الضوء على مسيرة بعض النساء الملهمات للحركة النسائية في السودان كما يتضمن البرنامج أفلام توثيقية ومعرض وملصقات بالاضافة إلى:

حفل غنائي مع الفنان

ياسر وردي وكورال الاتحاد النسائي.

الزمان: الأحد 11 نوفمبر 2018م، من الساعة 5 إلى الساعة 12 ليلاً

المكان

O2 CENTRE, FINCHLEY ROAD, SWISS COTTAGE, NW3 6LU

البصات: 13، 113، 187

قطار الأنفاق: محطة فنشيلي رود

