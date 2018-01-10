الاتحادي الأصل: نرفض تكوين حلف إخواني لتهديد الخليج ومصر



01:41 PM January, 10 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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البرلمان: صابر حامد



أعلن عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأمريكا أحمد السنجك رفضه القاطع بتكوين أي حلف إخواني يقصد به تهديد منطقة الحليج ومصر وزعزعة الأمن والاستقرار بهذه الدول "الشقيقة"، فضلاً عن رفضه إنشاء قاعدة عسكرية تركية بمنطقة سواكن بولاية البحر الأحمر.



وطالب السنجك في تعميم صحفي أمس "الثلاثاء"، الحكومة بانتهاج سياسة معتدلة بعيداً عن سياسة المحاور بغية تلافي وقوع البلاد في المحظور، وأضاف: "أي محاولة للتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين في تركيا أو مصر أو غيرها من البلدان سيجر المنطقة بأسرها إلى حرب وخيمة وسيكون الخاسر فيها السودان"، ونوه إلى أن الدخول في حلف إخواني يؤكد من جديد بأن السودان من الدول الراعية للإرهاب لاسيما وأنه لا زال موضوعاً في القائمة السوداء، وتابع: "نحن في الحزب الاتحادي الديقراطي الأصل نحذر المسؤولين في الدولة من اللعب بالنار والالتفات إلى القضايا الأساسية المتمثّلة في معاش الناس وعدم الهروب من الواقع المزري الذي أفرزته ميزانية هذا العام".