الإمام الصادق المهدي ينعي فقيد البلاد الدكتور أمين مكي مدني

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الإمام الصادق المهدي-

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بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعة 31 أغسطس 2018م



نعي أليم



توفي إلى رحمة الله الحبيب والزميل والصديق د أمين مكي مدني الحقوقي العالم ورجل الدولة المشهود له، ورئيس منظمات المجتمع المدني المحبوب.



كان الحبيب أمين هو المنسق بيننا وبين الهيئات الحاشدة يوم الأربعاء الشهير، وهو الذي أوصل ميثاق الانتفاضة الذي كتبته للحشد الشعبي الذي تبناه وأعلنه.



وهو الذي وقع باسم مبادرة المجتمع المدني على نداء السودان، وأسندت إليه كتابة دستور النداء ومشروع ميثاق بناء الوطن.



وكان مواصلاً نشاطه الفكري والسياسي والمدني حتى أقعده المرض مناضلاً من الركاب للتراب.

رحمه الله رحمة واسعة، ومثله يموت بالجسد الفاني، ولكن دوره المعنوي وجهاده المدني سوف يبقى مثلاً يحتذى به جيلاً بعد جيل.

رحمه الله رحمة واسعة فرحمته وسعت كل شيء، وتقبله فما جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، ومن (كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)[ 1].



والجهاد المدني سوف يتصل إن شاء الله إلى أن يحقق الشعب السوداني أهدافه المشروعة في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل.



أحسن الله عزاء زوجه السيدة نعمات عبد المنعم عبد السلام، وأبنائه مكي ومعتز ووليد، وبنيته سماح وسارة المنسقة للحوار الإنساني. وأحسن عزاء آل مدني وآل خليفة المهدي، وأصدقائه العديدين، وزملائه، والشعب السوداني أجمع، وألهمهم الصبر الجميل على المصاب العظيم.







(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)[ 2].







الصادق المهدي





[ 1] سورة الكهف الآية 110

[ 2] سورة البقرة الآية 156