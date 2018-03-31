الإمام الصادق المهدي ينعي الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد

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31/3/2018م

نعي أليم



انتقل إلى رحمة الله الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، رحمه الله رحمة واسعة، فقد كان مخلصاً لمبادئه وعف اليد واللسان في أسلوبه.

عرفت المرحوم في مجال العمل على تكوين موقف إسلامي موحد من أجل ترشيد عصرنا ووطننا بهداية الإسلام، وصد محاولات تعرية المجتمع منها. واشتد التعاون بيننا في مواجهة النظام الاستبدادي الأول وإن تفرقت بنا السبل فيما بعد دون أن يفسد ذلك الود بيننا.

والمرحوم كذلك كان من جيراننا في حي ودنوباوي، الحي الذي جعلت مودة الجوار فيه سكانه من أكثر الناس مراعاة لحق الجار ذي القربى والجار الجنب.

أحسن الله عزاء أسرته الخاصة وأسرته العامة الأخ د. الحبر نور الدائم، والزملاء، وسائر أهل السودان، في وقت تحيط بالوطن العواصف ما يستدعى تدبير الحكماء وعزيمة الشباب.

(إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون).







الصادق المهدي

