الإمام الصادق المهدي يفتح منافذ الفن في ندوة أصدقاء بالمهجر بلندن

يسر مجموعة أصدقاء بالمهجر أن تستضيف السيد الإمام الصادق المهدي في أمسية ثقافية فنية بعنوان الإمام يفتح منافذ الفن مع باقة من أغنيات الحقيبة بمشاركة الموسيقيين نادر رمزي وعفيفي وعثمان بابو الزمان: السبت 3 نوفمبر 2018م، من الساعة 6 حتى الساعة 10 مساءً المكان: المركز السوداني السماني التربوي Rumi’s Cave, Carlton Vale, London, NW5 6HH Queens Park Station 6، 31، 32، 187، 316، 328 ونرحب بالجميع وشكراً
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