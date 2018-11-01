الإمام الصادق المهدي يفتح منافذ الفن في ندوة أصدقاء بالمهجر بلندن



07:36 PM November, 01 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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يسر مجموعة أصدقاء بالمهجر أن تستضيف السيد الإمام الصادق المهدي في أمسية ثقافية فنية بعنوان

الإمام يفتح منافذ الفن

مع باقة من أغنيات الحقيبة بمشاركة الموسيقيين نادر رمزي وعفيفي وعثمان بابو

الزمان: السبت 3 نوفمبر 2018م، من الساعة 6 حتى الساعة 10 مساءً

المكان: المركز السوداني السماني التربوي

Rumi’s Cave, Carlton Vale, London, NW5 6HH

Queens Park Station

6، 31، 32، 187، 316، 328

ونرحب بالجميع وشكراً

