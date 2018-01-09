الإمام الصادق المهدي يبرر انسحابه من فعاليات لمؤتمر البجا



04:59 PM January, 09 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – (اليوم التالي)

قال الإمام الصادق المهدي إن انسحابه من فعاليات المؤتمر العام لحزب مؤتمر البجا جاء احتجاجا على عدم التزام الجهة المنظمة بالاتفاق الذي تم واستدعى حضوره، وأشار المهدي في بيان له أمس، إلى أن رئيس الحزب موسى محمد أحمد سجل زيارة له مطلع الشهر الجاري وقدم له الدعوة لحضور المؤتمر، وأنه شكره على المبادرة ووعده بالمشاركة وتابع: “قلت له سأحضر لكن ينبغي أن تسمعوا لنصحنا وإنه قال نعم”، وذكر المهدي أن “ما حدث في الجلسة أمس حدث لأن إدارة المؤتمر قدمت شخصاً دون اتفاقنا باعتباره ممثلا للقوى السياسية، ما يوهم أن ما قاله يمثل الحاضرين من القوى السياسية، لذلك انسحبت من الجلسة الافتتاحية”، وأرفق الصادق المهدي في بيانه ما أعده لمخاطبة مؤتمر عام حزب مؤتمر البجا، قائلا: “هذا لعلم قيادة مؤتمر البجا، والرأي العام السوداني”.