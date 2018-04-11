الإعيسر مستشاراً إعلامياً للمنتدى الثقافي العربي في بريطانيا

05:14 AM April, 10 2018 سودانيز اون لاين

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لندن



تم اختيار الإعلامي السوداني خالد الإعيسر ، أمس، مستشاراً إعلامياً للمنتدى الثقافي العربي في بريطانيا.

ووقع الإختيار على الإعيسر بإجماع كامل من إدارة المنتدى التي تشمل رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور رمضان بن زير (ليبي)، وعضوية كل من: الدكتور أحمد معيوف (ليبي)، الإعلامي علي الحاج حسين (سوري)، الدكتورة ملك مصطفى وهي صحفية ومترجمة وشاعرة (سورية)، الدكتور زارا صالح (كردي من سوريا)، الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمود العزاني (يمني)، والكاتب الصحفي يوسف عزيزي (أحوازي).

جدير بالذكر ان الإعيسر كاتب وصحفي سوداني، يقيم بالمملكة المتحدة، عمل في عدد من الصحف العربية والدولية الصادرة من مالطا وبريطانيا. وعدد كبير من القنوات التلفزيونية، مقدماً ومعداً ومراسلاً وإدارياً، حيث تداول مجالات التحرير والترجمة والإعداد والتقديم التلفزيوني والإدارة.

وشغل مناصب مرموقة في مجال الإعلام المرئي والمقروء، من بينها تأسيسه وإدارته لقناة تلفزيونية، هي قناة النيلين الرياضية التي أسست بشراكة كويتية سودانية "في مرحلة بثها الفضائي منتصف عام 2012"، وشغل أيضا منصب مدير مكتب تلفزيون السودان في بريطانيا، ومدير مكتب تلفزيون الشروق في بريطانيا.

وهو أيضا المدير المؤسس والمالك لمؤسسة جسر نيوز الإخبارية، وعمل مقدماً للبرامج التلفزيونية بقناة الشرقية نيوز، وسبق أن عمل معداً بتلفزيون آي ان بي (anb)، وقدم العديد من البرامج التلفزيونية في القنوات السودانية والعربية.

هذا بالإضافة لعمله في عدد كبير من الصحف العربية الصادرة في لندن من بينها صحيفة القدس العربي، صحيفة الزمان "اللندنية"، صحيفة العرب الدولية، صحيفة الشرق الأوسط، وكان من ضمن قلة أسسوا صحيفة عرب تلغراف.

جدير بالذكر ان المنتدى الثقافي العربي تأسس في بريطانيا قبل قرابة ربع قرن وهو مؤسسة أهلية غير ربحية مقرها لندن ويرتاده المهتمون بالشأن العام من النخب الثقافية ويواظبون على حضور فعالياته المتمثلة بندوات وجلسات حوار سياسية، ثقافية، فنية أو تقديم عروض فيلمية دوريا.

ويعتبر المنتدى منبراً للتنوع الثقافي ومساحة للجدل الفكري والحوار في بريطانيا، ويحاضر فيه عشرات المثقفين من العرب ومن الناطقين بالعربية والأجانب.

وحسب موقع المنتدى، تتفق الآراء أو تتعارض وتختلف وجهات النظر وتساق الأدلة والبراهين وتبلغ حدة النقاش ذروتها في جو من الود والاحترام وقبول الآخر بمسؤولية لا سيما بين المؤمنين والعلمانيين، القوميين والليبراليين، واليساريين وغيرهم من أبناء الوطن العربي.

ويسعى المنتدى لجذب المثقفين المجتهدين من أبناء الجالية ليتمكنوا معاً من حمل وتقديم رسالة إنسانية عامة مشكلين واحدا من الجسور الثقافية التنويرية بين الوطن والمهجر.

وانضم الصحفي السوداني خالد الأعيسر كمستشار إعلامي ليشارك في حمل هذا العبء من النشاط المدني.

ويضم المنتدى أبناء الجالية من عرب وناطقين بالعربية، بما فيهم الكرد والأمازيغ ومختلف الأقاليات المتعايشة في الدول العربية، الذين يؤمنون أن الجميع شركاء تاريخيين في اللغة والثقافة العربية.

وتشرف على إدارة المنتدى نخبة مميزة من مثقفي الجالية من مختلف البلدان العربية، يوحدهم الهم العام ويرأس اللجنة التنفيذية أستاذ القانون الدولي الدبلوماسي السابق الدكتور رمضان بن زير.





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