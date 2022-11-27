الإعلان عن إضراب 20 ألف مدرسة حكومية بالسودان

قالت لجنة المعلمين السودانيين إن 20 ألف مدرسة حكومية قررت الدخول في إضراب عن العمل، غدا الإثنين، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بدفع فروقات أشهر يناير، فبراير ومارس من هذا العام، وتنصلها من الاتفاق حول زيادة مرتب شهر أكتوبر المنصرم.
وقالت عضو لجنة المعلمين، قمرية عمر إن اللجنة العليا للمعلمين قررت أن يكون الإضراب ليوم واحد، يبدأ في التصاعد ليصبح شاملا، وفق صحيفة الحداثة.
ولفتت إلى أن وزارة المالية تجاهلت الرد على مذكرة تطالب فيها اللجنة بزيادة الرواتب.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 26 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة