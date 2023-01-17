الإتحاد النسائى السوداني ينعي فقيدة الساحة الصحفية والحقوقية سنية الكركسي

توشحت الخرطوم سوادا وفاضت أرضها حزنا برحيلك يا سنية بمزيد من الحزن العميق ينعي الإتحاد النسائى السوداني المناضلة الجسورة سنية الكركسي التي وافتها المنية بالقاهرة ووري جثمانها الطاهر بمدينة السادات بالقاهرة . إذ ننعيها ننعي فيها تاريخها ومواقفها الوطنية الصلبة تجاه قضايا شعبها . فكانت تقف بقوة في الدفاع عن أطفال السودان وقضاياهم ، ومدافعة ومنافحة صلدة عن قضايا المرأة السودانية . بفقدها فقدت الساحة السياسية والصحفية قلما شجاعا وجريئا لا يهاب في كلمة الحق لومة لائم . لها الرحمة بقدر ما قدمت من أعمال إنسانية ومواقف وطنية . التعازي لبناتها وأبناءها ، ولأسرتها، ولرفيقات ولرفقاء دربها في النضال . ▪️▪️▪️▪️ اللجنة التنفيذية للإتحاد النسائي الإثنين١٦يناير٢٠٢٣م
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