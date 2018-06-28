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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) الأمين العام للأمم المتحدة يقر بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الخاصة بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدام

08:00 PM June, 28 2018 سودانيز اون لاين

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الأمين العام للأمم المتحدة يقر بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الخاصة بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل حكومة السودان



بيان صحفي مشترك



الخرطوم، 28 يونيو 2018 -- أصدر الأمين العام للأمم المتحدة يوم أمس تقريره العالمي السنوي عن الأطفال والصراع المسلح والذي يبين محنة الأطفال في حالات الصراع في جميع أنحاء العالم. وتشمل الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال تجنيد واستخدام الأطفال، وممارسة العنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم واختطافهم، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية. وسيناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التقرير في 9 يوليو.



وذكر الأمين العام في تقريره أن حكومة السودان قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لتنفيذ خطة العمل الخاصة بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل حكومة السودان. ويأتي هذا نتيجة للتدابير التي اتخذت في خطة العمل والتي تم تنفيذها بالشراكة مع الأمم المتحدة منذ توقيعها في 27 مارس 2016.



وقال منسق الشئون التنموية والإنسانية بالإنابة ماثيو هولينغورث أن "إعلان الأمين العام للأمم المتحدة يعد نتيجة واضحة لرغبة حكومة السودان في حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات في البلاد. وتنتهز الأمم المتحدة هذه السانحة لتأكيد دعمها الكامل لحكومة السودان في تعزيز وحماية حقوق الأطفال في السودان." وأفاد الممثل الخاص المشترك لليوناميد، كينغسلي مامابولو، أن البعثة تفتخر بتوقيع الخطة وانفاذها على أرض الواقع. وأشاد بتعاون حكومة السودان مع يوناميد في القضايا ذات الصلة بالأطفال والنزاع المسح في إقليم دارفور.



وقام المنسق المقيم للأمم المتحدة والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) واليونيسف بدعم تنفيذ خطة العمل بصفتهم رؤساء مشاركين في مجموعة العمل القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ عن الانتهاكات في السودان. وأكد ممثل مكتب اليونيسف بالسودان عبد الله فاضل "أن هذا إنجاز عظيم لحكومة السودان فيما يخص بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال ومنع تجنيدهم واستخدامهم، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا التعاون والشراكة الكاملين بين حكومة السودان والأمم المتحدة."



وتمت متابعة تنفيذ الخطة من قبل اللجنة العليا رفيعة المستوى والتي يرأسها وزير الدولة بوزارة الخارجية، واللجنة الفنية التي يرأسها الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، بالإضافة إلى لجان الولايات التي يرأسها الولاة والمجالس الولائية لرعاية الطفولة.



وأضاف السيد عبد الله فاضل "أنه وبشكل غير مسبوق، تم منح الأمم المتحدة فرصة وإمكانية الوصول للقادة العسكريين المسؤولين والثكنات بالإضافة إلى الإدارات المختصة ومراكز التجنيد في الولايات المتأثرة بالنزاعات من خلال 12 بعثة مشتركة بهدف المتابعة والتأكد." وفي عام 2017، تم تدريب 714 من أفراد القوات المسلحة السودانية و202 من الشرطة و130 فرد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالإضافة إلى 172 فرد من قوات الدفاع الشعبي على حقوق الطفل. وفي عام 2018 تم تدريب 60 فرد من أفراد قوات الدعم السريع.



ومع زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة فرجينيا غامبا للسودان في 1 مارس 2018 كانت خطة العمل قد أوشكت على الاكتمال مع بعض الخطوات الأساسية المتبقية والتي تشمل الإنجازين اللذان تم تحقيقهما لاحقا من أجل التطوير المؤسسي لنظم حماية الأطفال وهما اعتماد آلية لتقديم الشكاوى للمجتمعات المحلية للإبلاغ عن حالات تجنيد الأطفال في 26 أبريل، واعتماد إجراءات تشغيل موحدة بشأن تسريح وتسليم الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة في 28 أبريل.



وأشار ممثل اليونيسف في السودان إلى أن "خطة العمل قد لعبت دور كبير في الإفراج عن 44 من الأطفال من الذين كانوا في السابق مع المجموعات المسلحة وتحت الاحتجاز العسكري، كما سمحت بإعادة دمجهم في المجتمعات." وأضاف قائلاً "أن الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم يتم دعمهم من خلال برامج إعادة دمج مجتمعية، بما في ذلك لم شمل الأسر والدعم النفسي والمجتمعي والحصول على التعليم."



وورد في التقرير أنه وبالرغم من إكتمال خطة العمل إلا أن هنالك حاجة لمواصلة العمل من أجل وضع حد لجميع الانتهاكات ضد الأطفال من قبل جميع الجهات المسلحة مثل القتل والتشويه والعنف الجنسي والهجمات على المدارس.



وأضاف عبد الله فاضل: "في الوقت الذي نحتفل فيه بهذا الإنجاز الهام، تشجع اليونيسف السودان على مواصلة البناء في هذا الإطار من خلال تعزيز الوقاية ومعالجة الظواهر الاجتماعية السالبة." وقال "إن الأمم المتحدة في السودان ستدعم حكومة السودان لإطلاق حملة توعية وطنية لمنع الانتهاكات ضد الأطفال وتنفيذ آلية لتقديم الشكاوى وتدريب القوات على حقوق الطفل وذلك تماشياً مع دعوة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة لتحويل خطة العمل إلى خطة وطنية لمنع العنف ضد الأطفال."



وتعمل الأمم المتحدة كذلك على المناصرة من أجل إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من قبل المجموعات المسلحة الأربع غير الحكومية التي لا تزال مدرجة في تقرير الأمين العام وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال، وحركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان/ ميني ميناوي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. وقامت الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال بتوقيع خطة عمل مع الأمم المتحدة بشأن إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في نوفمبر 2016. وفي هذا الصدد يبدي الأمين العام ترحيبه بما تم تنفيذه ويدعو إلى ضمان الوصول إلى تلك المناطق. وقامت حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان/ ميني ميناوي بإصدار أوامر حول ذا الأمر، ووافقتا في أبريل 2017على تنفيذ خطط مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال. وفي هذا الإطار يحث الأمين العام للأمم المتحدة الطرفين لتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالاتفاق.

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