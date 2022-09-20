الأمين السابق لاتحاد معاشي سنار : الكثير من المعاشين اصبحو متسولين بسبب الظروف المرضية والمعيشية

طالب الأمين العام السابق للاتحاد العام لمعاشي ولاية سنار الاستاذ التاج النعيم بتمثيل احد المعاشين في لجنة الأجور التي تنظر بشأن زيادة مرتبات المعاشين حتى تتناسب مع التضخم بالبلاد وأوضح التاج النعيم أن المعاشي يحتاج على أقل تقدير إلى ٩٠ الف جنيه نتيجه لارتفاع التكلفة المعيشية والعلاجية مشيرا إلى ان معظم المعاشين بولاية سنار يعانون أوضاع معيشية مذرية وصعبة وتابع التاج في حديثه المقتضب أن طلب وجبة الفول بدون زيت وجبنة وزيادة عيش ب ٦٠٠ جنيه متسائلا إذن كيف يقضي المعاشي متطلباته اليومية بمرتب ٧ الف جنيه في الشهر وكشف التاج أن هناك العديد من المعاشين اصبحو متسولين عبر ديوان الزكاء وغيره لأنهم يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري وأشار التاج إلى ضرورة ضبط الأسواق لأن المعاشين هم أكثر الناس ضرراً من زيادة الأسعار اليومية وقال التاج أن المعاشين في السودان أكثر الفئات ظلما بالرغم من التضحيات الكبيرة التي قدموها في الخدمة المدنية
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 19 2022
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