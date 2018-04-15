الأمن يمنع فعالية المثقف والسلطة بنادي القضارف كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسي



06:45 AM April, 15 2018 سودانيز اون لاين

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منع جهاز الأمن إقامة فعالية (جدلية المثقف السوداني والسلطة) بنادي القضارف ظهر أمس السبت فتم تحويلها إلى قاعة عدن بديم النور وكشفت الفعالية عمليا عن العلاقة بين المثقف والسلطة ، وبينت أن مقولة غوبلز وزير الدعاية النازي لا تزال سارية المفعول إذ قال (كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسي)



تحدث في الفعالية التي نظمها منتدى شروق الثقافي بالقضارف الأستاذ علي عبد اللطيف البدوي . جدير بالذكر أن المتحدث ينتمي للحزب الحاكم ونائب برلماني بالمجلس الوطني .





