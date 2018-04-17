الأمم المتحدة: إرتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان بنسبة 30%



09:58 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان -( اوتشا ) أن أسعار المواد الغذائية الأساسية واصلت الإرتفاع بنسبة 20 إلى 30 % بين شهري يناير وفبراير، وطبقاً للتقرير الشهري فإن نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أورد أنه على الرغم من حصاد 2017 الذي فاق المتوسط استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الزيادة خلال شهر فبراير بعد رفع الدعم عن القمح وانخفاض قيمة الجنيه، وأكدت النشرة أن المستويات الحالية من أسعار المواد الغذائية الأساسية للبيع بالتجزئة أعلى بما يتراوح بين الضعف وال 3 مرات عن مستويات العام الماضي والمتوسط للسنوات الأربع الأخيرة.