الأستاذ/ حسين أحمد حسين في ضيافة منتدى عبد اللطيف كمرات الثقافي في مدينة كارديف / ويلز / المملكة ا



04:35 PM September, 03 2018 سودانيز اون لاين

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: يستضيف منتدى عبد اللطيف كمرات الثقافي في مدينة كارديف الإقتصادي المعروف الأستاذ/ حسين أحمد حسين لتدشين كتابه الموسوم بالتشكل الإقتصادي الإجتماعي في السودان و آفاق التغيير السياسي و ذلك في مساء يوم الأحد الموافق 16 سبتمبر 2018 ميلادية من الساعة السابعة مساءاً و إلي الساعة العاشرة مساءاً على العنوان التالي: ST PETER'S COMMUNITY HALL- 50 BEDFORD STREET, CARDIFF, CF24 3DB و الدعوة عامة. المكتب التنفيذي لمنتدى عبد اللطيف كمرات الثقافي في مدينة كارديف.



