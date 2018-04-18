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اقتطاع (30) ألف فدان من مشروع الرهد لصالح شركة صينية

18-04-2018, 09:08 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1816

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اقتطاع (30) ألف فدان من مشروع الرهد لصالح شركة صينية

    09:08 PM April, 18 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الفاو: عمار عوض

    حذّر رئيس اتحاد مزارعي مشروع الرهد السابق حسين الشوبلي من حدوث انهيار لمشروع الرهد وخروج عدد كبير من المساحات الزراعية في ظل عجز الدولة عن تمويل المزارع في كل المراحل مما أدى الى زيادة نسبة الإعسار وسط المزارعين، مؤكداً اقتطاع مساحة (30) ألف فدان من أراضي المزارعين لصالح شركة صينية.

    وقال الشوبلي في حديثه لـ(الصيحة) إن غالبية المزارعين عجزوا عن الزراعة لوجود كثير من التعقيدات في التمويل الأمر الذي دفع اللجنة العليا لدول البركس بقيادة د. عوض الجاز لتخصيص مساحة 30 ألف فدان لزراعة محصول القطن داخل مشروع الجزيرة لإحدى الشركات الصينية عبر الزراعة التعاقدية، مما يؤكد استغلال ضعف قدرات المزارعين والهيمنة على أراضيهم بزعم الاستثمار، وطالب الشوبلي الدولة بضرورة التدخل وإلزام اللجنة العليا لدول البركس بتأهيل قنوات الري وتوفير المياه الكافية، واتهم الشوبلي اللجنة بعدم المقدرة على حل مشاكل مزارعي مشروع الرهد.
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