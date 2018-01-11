اقتصاديون : خفض الإنفاق على الصحة والتعليم سيقود إلى كوارث



07:25 PM January, 11 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



قال الخبير الاقتصادي البروفيسور/ حامد التجاني:(إن قطاعي التعليم والصحة سيشهدان مزيداً من التراجع بسبب انخفاض الإنفاق عليهما، فضلاً عن ارتفاع معدلات الهجرة وسط أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين بسبب الأوضاع الماثلة) وأوضح بروفيسور حامد لوكالات أنباء أن الموازنة ستزيد من معدلات الفقر في البلاد محذراً من تداعياته الأخلاقية الخطيرة المتمثلة في ارتفاع نسب الجريمة وتعاطي المخدرات. واتهم الحكومة بالتخلي عن مسؤلياتها تجاه المواطنين مقابل زيادة الصرف على جيوش من الدستوريين والأجهزة الأمنية والمليشيات، منوها إلى أن الموازنة تعتمد بشكل رئيسي على الجبايات.

وتوقع حامد التجاني علي رئيس قسم السياسات العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ، تصاعداً مضطرداً في معدلات التضخم خلال الفترة القادمة وارتفاعاً في سعر صرف الدولار قد يتجاوز حاجز الـ(50)جنيهاً فضلاً عن تزايد العجز المالي وإحجام المستثمرين الأجانب.