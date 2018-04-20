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اقتصاديون: الازمة المالية والاقتصادية هي الاسوء في تاريخ السودان

20-04-2018, 11:35 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 408

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اقتصاديون: الازمة المالية والاقتصادية هي الاسوء في تاريخ السودان

    11:35 PM April, 20 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    وصف اقتصاديون وخبراء الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بأنها الاسوء واكدوا ان ما يحدث الان من انكماش اقتصادي وفوضى مع انعدام للرؤية لدي الحكومة لم يحدث على الاطلاق في تاريخ السودان واكد الخبير الاقتصادي حامد التجاني على رئيس قسم السياسات والادارة العامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة ان الاحتياطي الموجود اليوم في بنك السودان 300 مليون دولار وهو لايكفي لتغطية اسبوع واحد من احتياجات البلاد واكد لراديو دبنقا ان كل شي متوقف في السودان حركة الاستيراد والتصدير والاحتياجات الحيوية الضرورية مثل الدواء والتجارة كلها متوقفة واضاف قائلا (ميزانية وزير المالية انتهت الان الى لاشي ولاتوجد رؤية لدي بنك السودان ولاوزارة المالية الكل منتظر ) .
    كشف حامد ان كل البنوك العاملة في البلاد ارصدتها مكشوفة وعليها ديون عالية واخري هالكة واكد لراديو دبنقا ان مجالس ادارات هذه البنوك كلها مرتبطة بشبكات الفساد واشار في هذا الخصوص الى اعلان وزير الخارجية امام البرلمان بعجز السفارات في دفع المرتبات والايجارات لسبعة اشهر وقال ان ذلك سببه عدم وجود عملة صعبة في البنوك من جهة وعدم امتلاكها لاموال لتقوم بصرفها واكد ان مؤسسات الدولة تكاد تكون متوقفة واضاف قائلا ( اليوم لايوجد حزب حاكم ولا مؤسسات يوجد شخص واحد فقط هو عمر البشير الذي يحاول المحافظة على وجوده في السلطة والعبث بمستقبل السودان ودعا السودانيين التحرك الان لاعادة السودان المختطف من عمر البشير وزمرته ودعا حامد لوحدة كل قوى المعارضة، بما فيها الحركات المسلحة ، وإعلان نفرة عامة للخلاص من الحكومة الحالية
    و شهدت البنوك بمدينة الابيض مقاطعة غير معلنة من العملاء واحجاما عن ايداع اي مبالغ مالية في حساباتهم وقال موظفون في البنوك لراديو دبنقا من مدينة الابيض ان هذه المقاطعة غير المعلنة بدأت منذ مطلع الاسبوع الماضى وقال موظف بنكي ان هذه المقاطعة ربما سببها يعود الى تخوف العملاء من ايداع اموالهم في البنوك وعدم حصولهم عليها فى الوقت المناسب اضافة الى تخوفهم من الانهيار المصرفى وفقدان كل مدخراتهم بصورة نهائية ووذكر موظف اخر لراديو دبنقا انه مر امس على اكثر من ثلاثة بنوك بالابيض خالية تماما من العملاء .
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