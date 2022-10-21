اغلاق جسر وحملات تفتيش.. وسط دعوات للتظاهر اليوم الجمعة 21 اكتوبر بشارع المطار

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدواءا حذرا صباح اليوم الجمعة وسط انتشار امني كثيف في شوارع المدينة قبيل ساعات من دعوات للتظاهر في ذكرى 21 اكتوبر .
وقال شهود عيان ان السلطات الامنية اغلقت جسر الملك نمر في الساعات الاولى من صباح اليوم فيما شهدت الجسور حملات تفتيش من قبل رجل الامن.
وكانت قد دعت لجان مقاومة الخرطوم الى التظاهر اليوم حيث حددت تنسيقيات لجان المقاومة بمدينة الخرطوم شارع أفريقيا (المطار) وجهةً لمظاهرات 21 تشرين الأول/أكتوبر في ذكرى “ثورة أكتوبر” التي تتزامن مع احتجاجات شعبية منذ عام.
وحدد البيان وجهة مليونية 21 أكتوبر لتكون في شارع أفريقيا شرقي العاصمة الخرطوم وأطلقت عليها اسم “لا للتسوية”.
في غضون ذلك دعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان، أنصارها للتظاهر اليوم للمطالبة بدولة مدنية
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 20 2022
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