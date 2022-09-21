اغلاق الاسواق المشتركة في مناطق سيطرة الحكومة وشعبية الحلو

أغلقت السلطات الحكومية بولاية جنوب كردفان امس اسواق المشتركة بين المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو المتعارف عليها بأسواق السلام.
وأعلن قائد الفرقة 14 مشاه اللواء ركن محمد عبدالله الفكى اغلاق الأسواق امام حشدٍ جماهيري بمناسبة تخريج دفعة جديدة من جنود القوات المسلحة بكادقلي.
وقال الفكى ان اغلاق الاسواق جاء نتيجة للإنتهاكات التي ارتكبتها الحركة الشعبية اثناء سريان وقف إطلاق النار، لافتاً إلى حادثة أسر الحركة مجموعة من المواطنين، وطاقم التطعيم في مارس من الماضي.
وتسيطر الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو على أجزاء من ولاية جنوب كردفان، وفشلت جولات المفاوضات التي بدأتها الحركة مع الحكومة لكنها تلتزم بوقف اطلاق النار منذ يناير 2020م.
ولم يتسن لدارفور24 معرفة رآى الحركة الشعبية حول قرار إغلاق اسواق السلام، بينما قال مواطنون ان إغلاق الأسواق سوف يخلق ضرراً كبيراً بين المواطنين لجهة ان هذه الاسواق اصبحت مصدر رزقاً لهم.
وتعد اسواق السلام هى اسواق للتواصل الاقتصادى والاجتماعى بين المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، وقد كانت تعرف فى السابق بأسواق “السمبك” حيث شكلت لها لجان مجتمعية من الطرفين لضبط السلوك العام بالاسواق بجانب وضع الضوابط القانونية بين المواطنين والتجار
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 20 2022
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