اغتصاب طفلة في الصف الأول اساس على يد سائق بالقضارف

قام سائق هايس بمنطقة المفازة بضواحي القضارف باستدراج الطفلة زينب طارق الطالبة بالصف الاول اساس بمدرسة المفازة، وقام بادخالها في غرفتة مستخدما لصاق في فم الطفلة البرئية وقام باغتصابها بدون رافة، مما ادى لحدوث نزيف حاد وفور ابلاغ شرطة المفازة تحرك افرادها ترافقهم شعبة المباحث، على حسب صحيفة الدار وتمكنوا من القاء القبض على المتهم سائق الهايس وتم تدوين بلاغ في مواجهته.
وبامر من النيابة تم تحويل ملف البلاغ لقسم شرطة حماية الاسرة والطفل بالقضارف وبعدها لمحكمة جنايات الاسرة فيما ناشدة اسرة الطفلة المغتصبة واهالي المفازة باعدام هذا الذئب البشري
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 17 2022
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