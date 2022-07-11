اعلان مؤتمر صحفي لتجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين

أعلن *تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين* – داخل السودان وخارجه عن خارطة طريق للإسهام في معالجة الأزمة السياسية وتحقيق الإنتقال الديمقراطي في السودان. سيتم تدشين الخارطة إن شاء الله في مؤتمر صحفي الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السودان في يوم الخميس العاشر من نوفمبر 2022م بقاعة (طيبة بريس) بالخرطوم، علماً بأن التجمع قد بدأ إتصالاته منذ أكتوبر الماضي مع كل الجهات الفاعلة في الساحة السياسية السودانية ، وقد تم إيصال نسخة من خارطة طريق الإنتقال الديمقراطي لعدد كبير من أصحاب المصلحة من الأحزاب السياسية والمجموعات المهنية من الإعلاميين والقانونيين والنقابات الأخرى ، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السودانية الوطنية التي لها وزنها وعرفت بالحكمة والحياد السياسي. تعتمد خارطة الطريق على منهجية مختلفة مبنية على أسس علمية ، وتهدف إلى خلق أرضية توافقية لحل معظم الخلافات الموجودة والمتوقعة في الساحة السياسية من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. ونوجه الدعوة لكل الإعلاميين لحضور المؤتمر الصحفي.
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