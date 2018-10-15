اعتقال صحفيين من أمام البرلمان

اعتقلت الأجهزة الامنية اليوم عدد من الصحفيين منهم الصحفي الحاج الموز من صحيفة (أخبار اليوم) ومرتضى أحمد وعبدالرحمن العاجب من صحيفة (الأخبار).) أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس الوطني احتجاجاً على ممارسات البرلمان ضد الصحفيين ومنعهم من دخول البرلمان لتغطية نشاطاته، بعد أن منع دخول مندوب صحيفة (الأخبار) إلى مباني المجلس الوطني ويذكر أن أفراد نظاميين طالبوا الصحفيين خلال تنفيذهم الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها صحيفة (الاخبار) بعدم الوقوف أمام مبنى المجلس الوطني وعدم حمل (لافتات تندد بمارسسات البرلمان ضد الصحفيين) إلا أن الصحفيين أكدوا أنهم يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن رفضهم لممارسات البرلمان، وقال المصدر إن السلطات الأمنية طالبت الصحفيين بمغادرة البرلمان أو رفعهم في عربة الجهاز.
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