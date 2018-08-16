اعتصام طلاب كلية المختبرات الطبية بجامعة القضارف يدخل اسبوعه الثاني

ودخل اعتصام طلاب كلية المختبرات الطبية بجامعة القضارف اسبوعه الثاني احتجاجاً على عدم توفر مباني ومعامل للكلية إلى جانب عدم توفر طاقم تدريس متكامل . وقال طلاب لراديو دبنقا، إن الكلية ما زالت مستضافة في مباني وقاعات كلية الطب بالرغم من انها تأسست منذ عام 2016م ، موضحين عدم توفر الأجهزة و المعامل الخاصة بالمختبرات وأعربوا عن استغرابهم لاستبدال مبنى المختبرات بوحدة ابحاث الكلازار وانزال لافتة الكلية.
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