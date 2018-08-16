اعتصام طلاب كلية المختبرات الطبية بجامعة القضارف يدخل اسبوعه الثاني

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أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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ودخل اعتصام طلاب كلية المختبرات الطبية بجامعة القضارف اسبوعه الثاني احتجاجاً على عدم توفر مباني ومعامل للكلية إلى جانب عدم توفر طاقم تدريس متكامل . وقال طلاب لراديو دبنقا، إن الكلية ما زالت مستضافة في مباني وقاعات كلية الطب بالرغم من انها تأسست منذ عام 2016م ، موضحين عدم توفر الأجهزة و المعامل الخاصة بالمختبرات وأعربوا عن استغرابهم لاستبدال مبنى المختبرات بوحدة ابحاث الكلازار وانزال لافتة الكلية.