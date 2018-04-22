اطباء السودان بلندن: نتمسك بحقنا في محاسبة من اغتال على فضل

شددت نقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة “في الذكرى الـ(28) لاستشهاد شهيد نقابة أطباء السودان والحركة النقابية السودانية د/ علي فضل، تمسكها بحقها في محاسبة ومحاكمة كل من شارك وتستر على جريمة الاغتيال، عاجلاً أو آجلاً”. وقالت في بيان ، أن أيادي الغدر والخيانة اغتالت الشهيد د علي فضل في معتقله الذي دام 23 يوماً، حتي فاضت روحه الطاهرة في صبيحه يوم 21 أبريل 1990 ( يصادف اليوم) في قسم الحوادث في المستشفى العسكري بأم درمان. وأضاف بيان الأطباء إننا “في هذا اليوم نعاهد الشهيد د. علي فضل أن أجيال الأطباء باقية علي العهد و على الدرب نفسه لاستعادة الديمقراطية ،والتداول السلمي للسلطة ،وحمايه حقوق الإنسان، وحق تلقي العلاج والخدمات الصحية لكل أفراد الشعب السوداني.
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