اطباء السودان بلندن: نتمسك بحقنا في محاسبة من اغتال على فضل



09:01 PM April, 22 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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شددت نقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة “في الذكرى الـ(28) لاستشهاد شهيد نقابة أطباء السودان والحركة النقابية السودانية د/ علي فضل، تمسكها بحقها في محاسبة ومحاكمة كل من شارك وتستر على جريمة الاغتيال، عاجلاً أو آجلاً”.

وقالت في بيان ، أن أيادي الغدر والخيانة اغتالت الشهيد د علي فضل في معتقله الذي دام 23 يوماً، حتي فاضت روحه الطاهرة في صبيحه يوم 21 أبريل 1990 ( يصادف اليوم) في قسم الحوادث في المستشفى العسكري بأم درمان.

وأضاف بيان الأطباء إننا “في هذا اليوم نعاهد الشهيد د. علي فضل أن أجيال الأطباء باقية علي العهد و على الدرب نفسه لاستعادة الديمقراطية ،والتداول السلمي للسلطة ،وحمايه حقوق الإنسان، وحق تلقي العلاج والخدمات الصحية لكل أفراد الشعب السوداني.

