اصحاب اللواري يستنجدون بوزير الداخلية

بعث اصحاب الدفارات واللواري بولاية الخرطوم برسالة استغاثة لوزير الداخلية مطالبين بوقف منعهم السير في بعض شوارع الخرطوم وقالوا ان الايصالات التي يتم دفعها يوميا بسبب المرور في بعض الطرق الممنوعة بامر شرطة المرور اصبحت مؤرقة ومكلفة جدا ولفتوا الي انهم يعملون في نقل المواد التمويلية والبضائع فقط وليس ليهم اي اعمال اخري وشددوا علي اهمية السماح لهم بالمرور في كل شوارع وطرق الخرطوم في اي وقت دون دفع اي رسوم او جبابات
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 22 2022
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