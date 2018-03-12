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اسماء محمود محمد طه..التغيير لن يتم مرة واحدة بل عبر ضربات متتالية

12-03-2018, 10:49 PM

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اسماء محمود محمد طه..التغيير لن يتم مرة واحدة بل عبر ضربات متتالية

    10:49 PM March, 12 2018

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    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    قالت ان المستقبل للمعارضة


    شددت القيادية بقوي المعارضة والحزب الجمهوري الاستاذة اسماء محمود محمد طه شددت علي ضرورة حماية الديمقراطية حال حدوث التغيير لجهة اغلاق الباب امام عودة الانقلابات العسكرية والدائرة الشريرة واوضحت في حوارا لها مع الميدان هناك انتكاسة وخيبة امل عقب ثورتي اكتوبر وابريل واليوم المعارضة استفادة من التجربة ووعت الدرس تماما لذلك لابد من حماية وتوطين الديمقراطية في المستقبل لا نريد تكرار التجارب المؤلمة وقللت طه من الاصوات الممجوعة والاحباط الذي اصاب البعض جراء ما يردد من تراجع الشارع وقالت هذا ليس مؤشر للاستسلام وانطفاء جذوة النضال فالشعب السوداني شعب عظيم لا يستحق هذا الظلم والقهر والاذلال فهو شعب ماهين ولايمكن استغفاله وزاد..انا متفائلة لحد كبير بالتغيير والناس لن تصمت علي الظلم ولن تخاف من القمع والبطش والضرب بالعصي والهراوات وقالت اسماء ان التغيير لن يتم مرة واحدة بل هو ضربات متتالية وشبهت ذلك بالامواج العاتية التي تطيح بالنظام الفاسد والذي حطم ودمر كل شي لذلك لابديل سوي اسقاطه.
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