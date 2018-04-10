اسماء الذين تم الافراج عليهم اليوم10أبريل2018

حتي الحظة. 1امجد فريد 2عبد الغني كرم الله 3هاشم ميرغني 4- صدقي كبلو. 5- محي الدين الجلاد 6عزالدبن حربكة 7عمر محجوب 8مصطفي هندي 9عبدالعزبز محمد العربي 10 سامر خليل 11 كمال كرار 12محمد خيري عبد الرازق 13محمد فاروق 14عرفات جمال 15صديق عبدالجبار (ابو فواز) 16امين سعد 17محمد مختار الخطيب 18علي الكنين 19صلاح نابري 20مصطفي عبده 21عبدالرحمن عببد الله 22احمد نمر 23وجدي صالح عبده 24عبداللطيف عبدالغني عبداللطيف(وردي الصغير) 25اسماعيل ادم حامد 26فتحي مصطفى 27الماحي سليمان 28فتحي صديق 29حذيفة حسب الرسول 30طارق ادريس 31محجوب سناوي 32صالح محمود 33شريف عبدالكريم 34احمد زهير 35سيداحمد محمد عبدالله 36يحيى مدلل 37الحارث احمد التوم 38عبدالرحمن دريسة 39مختار عبدالله 40حيدر الهادي 41عمر عدلان 42مظفر محمد ادم 43كمال اسماعيل 44خالد عمر 45بدرالدين خميس 46الهادي عبدالله ادم 47بابكر ابراهيم العجب 48محمد الامين مبارك 49احمد عبد الله هلال 50محمد عثمان حمدتو 51بدرالدين الزعيم 52حسن بدوي 53احمد محمد خير الله 54عبدالرحيم فتح الرحمن السنجك 🌅🌅🌅🌅 حتي الحظة ووقته وتاريخه تاكد اطلاق سراح عدد54.من العدد الكلي البالغ56 ليبقي عدد اتنبن معتقل لم تتوفر اي معلومة عنهم.. وسوف نوافبكم متي ما توفرت.معلومات.
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