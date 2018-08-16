اسماء التلاميذ الذين استشهدوا اثرحادث غرق المركب بمنطقة كبنه قرية الكنيسه

البنات مرحلة الاساس ١/ جواهر عمر سليمان ٢/ ريم عمر سليمان ٣/ توسل عمر سليمان ٤/ تسنيم محمد دفع الله ٥/ وفاء محمد دفع الله ٦/ براءة محمد دفع الله ٧/مشاعر احمد سليمان ٨/الروضة عبد المنعم الحسن ٩/سحر سعد محمد عوض الله ١٠/ سحر عز الدين عوض الله ١١/فاطمة عمر سليمان محمد
البنين مرحلة الاساس ١/محمد سعد محمد دفع الله ٢/ امجد عثمان علي حامد ٣/ ناجي عثمان علي حامد ٤/ علي احمد الحسن احمد ٥/ سيداحمد ياسر سيداحمد ٦/ سليمان ياسر سيداحمد ٧/ ابراهيم التجاني حسن علي ٨/ منزر مصطفي دفع الله ٩/ عبد الرحمن عبدالمنعم ١٠/ مازن محمد الحسن احمد الثانوي ١/ ايلاف التجاني حسن علي ٢/ رهام عمر سليمان
اضافة الي الخريجة فائزة عبد الرحيم البصير لا حولا ولا قوة الا بالله
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