اسماء التلاميذ الذين استشهدوا اثرحادث غرق المركب بمنطقة كبنه قرية الكنيسه

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
د.صلاح مدثر السنهوري....فى الذكرى الخامسة لاستشهدك ارقد مرتاح...ولن نترك السفاح
علم الدين هارون عيسى عبد الرحمن....فى الذكرى الخامسة لاستشهادك تارك فى رقابنا
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16-08-2018, 10:36 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 3025

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اسماء التلاميذ الذين استشهدوا اثرحادث غرق المركب بمنطقة كبنه قرية الكنيسه

    10:36 PM August, 16 2018

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    البنات مرحلة الاساس
    ١/ جواهر عمر سليمان
    ٢/ ريم عمر سليمان
    ٣/ توسل عمر سليمان
    ٤/ تسنيم محمد دفع الله
    ٥/ وفاء محمد دفع الله
    ٦/ براءة محمد دفع الله
    ٧/مشاعر احمد سليمان
    ٨/الروضة عبد المنعم الحسن
    ٩/سحر سعد محمد عوض الله
    ١٠/ سحر عز الدين عوض الله
    ١١/فاطمة عمر سليمان محمد

    البنين مرحلة الاساس
    ١/محمد سعد محمد دفع الله
    ٢/ امجد عثمان علي حامد
    ٣/ ناجي عثمان علي حامد
    ٤/ علي احمد الحسن احمد
    ٥/ سيداحمد ياسر سيداحمد
    ٦/ سليمان ياسر سيداحمد
    ٧/ ابراهيم التجاني حسن علي
    ٨/ منزر مصطفي دفع الله
    ٩/ عبد الرحمن عبدالمنعم
    ١٠/ مازن محمد الحسن احمد
    الثانوي
    ١/ ايلاف التجاني حسن علي
    ٢/ رهام عمر سليمان

    اضافة الي الخريجة فائزة عبد الرحيم البصير
    لا حولا ولا قوة الا بالله
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