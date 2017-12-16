استنكار من مزارعو الجزيرة لرفض انسياب المياه ري محصول الكبكبي

01:54 PM December, 16 2017 سودانيز اون لاين

حسين سعد-الخرطوم-السودان

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الجزيرة: حسين سعد

إحتجت قطاعات واسعة من مزارعي تفتيش المعيلق بالقسم الشمالي من مشروع الجزيرة والمناقل احتجوا علي اغلاق السطات لقنوات ري المحصولات الزراعية ذات العائد المادي التي تمت زراعتها في العروة الشتوية الحالية مثل محصول الكبكبي وكشف المزارعون عن تعرضهم الي خسائر كبيرة وقال المزارعون في حديثهم مع الايام اليوم انهم رفضوا زراعة محصول القمح لارتفاع تكاليفه الخاصة بالتقاوي والاسمدة وتحضير الارض ورسوم المياه وقارن المزارعيين بين سعر تركيز جوال القمح البالغ 550جنيها بينما يبلغ جوال السماد اليوريا 570 جنيها فضلا عن ارتفاع ضريبه المياه اي 250 جنيها واكد المزارعون بترع الخلفي والمحريبا وود جميل والسعدانة تعرضهم لخسائر مالية تقدر بمبلغ خمسة الف جنيه لمساحة اربعة فدان تمت زراعتها بالكبكبي الذي منعت عنه السلطات انسياب مياه الري لجهة مطالبة المزارعين بزراعة القمح الذي احجموا عن زراعته لارتفاع تكاليفه ومدخلات انتاجه،وقال المزارعون ان غياب جسم شرعي ونقابي يشتكوا له جعلهم مثل اليتامي وتابعوا(لا نعرف الي اين نذهب والي من نشتكي) وتوقع المزارعون فشل العروة الشتوية بسبب العطش وانسداد الترع والقنوات بالطمي والحشائش،واستنكر المزارعين منعههم من ري محصولهم وطابوا باخطارهم مبكرا حتي يتعرضوا اي خسارة مالية لاتوجد جهة تعوضهم عنها، ومن جهته أكد القيادي بتحالف المزارعين محمد الجاك ابشمه منع انسياب مياه الري للمزارعيين الذي زرعوا في اراضيهم محصول القمح وتابع(هناك مقاومة ورفض واسع من المزارعيين لتك القرارات المجحفة)وقال الجاك المزارعين لا حول ولا قوة لهم.وبحسب الزميلة التيار الصادرة اليوم فقد اكد وكيل وزارة الري المهندس حسب النبي موسي ان مشروع الجزيرة يعيش فوضي في المساحات المزروعة داخل الدورة وخارجها وذلك لغياب الادارة الزراعية بالمشروع والتي تدير المياه بالمشروع وعلي حسب اللائحة وقانون الري وطالب موسي باعادة الادارة الزراعية وحوالي 381مفتش لادارة العملية الزراعية بالمشروع والتي تساعد في تنظيم الري واوضح موسي ان ادارته تقوم بضخ 36 مليون متر مكعب في مشروع الجزيرة اكبر من المفترض ضخه والذي يعادل 31 مليون متر مكعب لري 1،2 مليون فدان واكد الوكيل انتهاء عمليات الصيانة بازالة 18 مليون متر مكعب بدلا من المستهدف 15 مليون متر مكعب وقال ان عدد الابواب المفقودة 911 باب وهناك 939 باب تحتاج الي صيانة واضاف هناك 51 قناة خارج الخدمة وتم ري 250 الف فدان لمحصول القمح تبقت حوالي 9 الف فدان |Articles |News |مقالات |بيانات