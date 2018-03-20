استمرار تصاعد الاصابة بمرض الكوليرا بولاية وسط دارفور



06:41 PM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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استقبلت مراكز العزل الطبى بكل من نيرتتي ، طور، مارا بولاية وسط وسط دارفور أمس الخميس، 3 حالات إصابة جديدة بمرض الاسهال المائى المشتبه بأنه كوليرا. وقال ناشط في العمل الطوعي للراديو إن جملة الحالات المحجوزة بالمراكز الأربعة حتي يوم أمس الخميس بلغت 11 حالة.

و استقبلت مراكز العزل الطبي بغرب جبل مرة يومي السبت والأحد 9 حالات اصابة جديدة بمرض الاسهال المائي المشتبه بأنه كوليرا. وقال نشطاء في العمل الطوعي إن مركز طور سجل 5 حالات اصابة جديدة بينما سجل مركز مارا حالة واحدة جديدة، وكذلك مركز نيرتتي، في حين سجل مركز كويلا حالتين. وذكر النشطاء أن العدد الكلي للحالات المحجوزة بكل المراكز بما فيها مركز كوريفال بلغت حتى يوم أمس الأحد 17 حالة.

من جهة أخرى كشف الخبير بمنظمة الصحة العالمية د. محجوب محمد محجوب عن مسح أثبت أن (70%) من السودانيين يشربون مياها غير نقية مشيرا للاسهالات المائية التي حدثت في أنحاء من البلاد مؤخرا، وقال في ورشة علمية عقدتها لجنة الصحة بالبرلمان إن الإسهالات تأكيد لما أورده المسح.