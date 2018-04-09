استمرار تصاعد ازمتي الوقود ومياه الشرب في البلاد

شهدت خطوط مواصلات مدن ابوجبيهة ام روابة والعباسية زيادة فى اسعار التذاكر بسبب ازمة الوقود.وقال كمسنجى بموقف ابوجبيهة لراديو دبنقا ان سعر التذكرة للاتوز من ابوجبيهة بجنوب كردفان الى ام روابة بشمال كردفان ارتفعت من (300 ) الى( 400 ) جنيها فيما ارتفع سعر تذكرة الحافلات من العباسية الى ام روابة من( 60 )الى (170)جنيها.وفي شرق السودان إرتفع سعر (جوز ) صفيحة الماء بمدينة سواكن بولاية البحر الاحمر الى (10) جنيهات وتعاني المدنية من اكثر من شهر ازمة مياه حادة دون ظهور بوادر في الافق تشير لحل المشكلة ووصف الصحفي عثمان هاشم ازمة مياه سواكن بأنها غير طبيعية ولم يسبق لها مثيل.
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