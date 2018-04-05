استمرار تصاعد ازمة الوقود بالسودان

تفاقمت ازمة الوقود بمدن وريف ولايات السودان المختلفة ما اثر على حركة التنقل والمرور بين الولايات وداخل المدن وادت الازمة في بابنوسة بولاية غرب كردفان لتكدس الركاب المسافرين فى المواقف نتيجة لتوقف معظم مركبات النقل عن العمل بسبب ازمة الوقود وارتفاع اسعار التذاكر وتكلفة الترحيل وقال موظف في بابنوسة ان سعر جالون الجازولين فى السوق الاسود وصل الى (75)جنيها بينما وصل سعر جالون البنزين الى (200)جنيها وقال ان سعر تذكرة السفر من الفولة الى الخرطوم ارتفعت من (300) جنيها الى (370) جنيها.
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