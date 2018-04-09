استدعاء وزير المعادن بالبرلمان حول تهريب الذهب

دفع عضو البرلمان المستقل بكري عبد الله سلمة بطلب لرئيس البرلمان بروفسور إبراهيم أحمد عمر لاستدعاء وزير المعادن هاشم علي سالم لمساءلته حول تهريب الذهب والتدابير التي اتخذتها وزارته لمتابعة وحصر المنتج من الذهب ودور وزارة المعادن ومصفاة الذهب في مراقبته.
وقال سلمة في طلبه الذي تحصلت عليه "الصيحة"، إن هنالك حديثاً في وسائل الإعلام عن تهريب ولاية طرفية كمية مقدرة من الذهب بواسطة عربة دستورية، وتساءل البرلماني عن مدى علم وزارة المعادن بهذه الواقعة واسم الولاية التي هُرّب منها الذهب والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة المهرّبين.
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