استدعاء وزير الداخلية حول قضية البدون



05:20 PM March, 26 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر

















البرلمان : دمباي

يعتزم رئيس لجنة السياحة بالبرلمان عثمان أبو المجد، الدفع بخطاب لاستدعاء وزير الداخلية حول قضية بدون الكويت، وقال أبو المجد في تصريحات بالبرلمان أمس إنه سيستفسر الوزير حول معايير منح البدون جنسيات سودانية، لافتاً إلى أن المعلومات التي توفرت لهم من مصادر كويتيه تتمثل في صحيفة الوطن الكويتية، في وقت طالب أبو المجد الحكومة بسحب الجنسية من سوريين بسبب مخالفات تمس الأمن القومي طبقاً لمعلومات بطرفه، وقال أبو المجد إن سجلات المحاكم رصدت مخالفات لمجموعة من السوريين من بينها التعدي على الشرطة واستخدام السلاح والتزوير في الوثائق والعملة، واعتبرها مخالفات تمثل انتهاكاً لأمن الدولة، وطالب الحكومة بسحب الجنسية السودانية منهم فوراً، وقال إنه تقدم بخطاب لاستدعاء وزير الداخلية حول قضية السوريين، ليمثل أمام البرلمان في مطلع الدورة الجديدة التي ستبدأ في الثاني من أبريل المقبل.