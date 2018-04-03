03-04-2018, 08:06 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية

تاريخ التسجيل: 25-09-2017

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) استجابة واسعة لحملة الاضراب عن الطعام يوم 6ابريل تضامنا مع اسر المعتقلين

08:06 PM April, 03 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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بهذا اعلن انا المواطنة *ماجدة حسن ادريس اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



بهذا اعلن انا المواطن الوسيلة جعفر اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



بهذااعلن اناالمواطن البدري محمدحسن البدري.. اعمال حره ومتضامن مع كل الشباب اعلن اضرابي عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنامع كافه المعتقلين واسرهم الكريمه وادعوكافه قطاعات الشعب السوداني للتضامن واعلا قيمه الحريه والكرامه وارفض رفضا قاطعاميزانيه الجوع والفقروساستمرفي ممارسه حقوقي القانونيه والدستوريه في الرفض والتضامن الي ان يطلق سراح كل المعتقليين الشرفاءمن معتقلات النظام وعودتهم الي احضان اسرهم..



بهذا اعلن انا المواطن *بشير اربجي اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم واسقاط نظام الفقر والجوع .



بهذا اعلن انا المواطنه زينا علي اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم واسقاط نظام الفقر والجوع .



بهذا اعلن انا المواطن حمدون احمد اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم واسقاط نظام الفقر والجوع .



انا عبير بابكر اعلن اضرابي عن الطعام 6ابريل تضامنا مع المعتقلين السياسيين واسرهم



اسرة صديق ابوفواز نعلن اضرابنا عن الطعام يوم من ٦ ابريل تضامناً مع كافة المعتقلين.. و الحرية لهم و للوطن



*اسرة صديق ابوفواز

بهذااعلن اناالمواطن طلال ادريس ناشط سياسي ومتضامن مع كل الشباب اعلن اضرابي عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنامع كافه المعتقلين واسرهم الكريمه وادعوكافه قطاعات الشعب السوداني للتضامن واعلا قيمه الحريه والكرامه وارفض رفضا قاطعاميزانيه الجوع والفقروساستمرفي ممارسه حقوقي القانونيه والدستوريه في الرفض والتضامن الي ان يطلق سراح كل المعتقليين الشرفاءمن معتقلات النظام وعودتهم الي احضان اسرهم..



بهذااعلن اناالمواطن عزام مرسي.. رجل أعمال ومتضامن مع كل الشباب و اعلن اضرابي عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنامع كافه المعتقلين واسرهم الكريمه وادعوكافه قطاعات الشعب السوداني للتضامن واعلا قيمه الحريه والكرامه وارفض رفضا قاطعاميزانيه الجوع والفقروساستمرفي ممارسه حقوقي القانونيه والدستوريه في الرفض والتضامن الي ان يطلق سراح كل المعتقليين الشرفاءمن معتقلات النظام وعودتهم الي احضان اسرهم..



بهذا اعلن انا المواطنةامل فاروق ابوعيسي اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



: *أسرة يحى مدلل

*مع الإضراب عن الطعام . السادس من أبريل وبهذا نعلن مشاركتنا كأسرة



: بهذااعلن اناالمواطن محمد احمد ( همت) فنان ، متضامن مع كل الشعب اعلن اضرابي عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنامع كافه المعتقلين واسرهم الكريمه وادعو كافه قطاعات الشعب السوداني للتضامن واعلا قيمه الحريه والكرامه وارفض رفضا قاطعا ميزانيه الجوع والفقر و ساستمر في ممارسه حقوقي القانونيه والدستوريه في الرفض والتضامن الي ان يطلق سراح كل المعتقليين الشرفاءمن معتقلات النظام وعودتهم الي احضان اسرهم..



*اعلن انا غاده محمد اضرابي عن الطعام في اليوم السادس من ابريل تضامنا مع كل المعتقلين . واويد روح التضامن والاتحاد . واكد ان كل الاسر شبه مضربه عن الطعام وكل مايطيب لها منذ الاعتقالات التي تمت في الاول من يناير



:بهذا اعلن انا المواطن وائل فتح الرحمن الصادق .. صيدلاني وناشط سياسي .. اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



*انا ساميه ارقاوي معتقله تم الإفراج عني اعلن إضرابي عن الطعام يوم ٦ ابريل تضامنا مع المعتقلين واسرهم



انا نهى محمد الحافظ محمود اعلن تضامنى مع اسر المعتقلين واتشرف باضرابى عن الطعام من السادس ابريل تضامنا مع المعتقلين وارفض الفقر والجوع لشعبنا وساستمر فى ممارسه حقوقى القانونيه والدستوريه السلميه فى الرفض وان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى ديارهم



بهذااعلن اناالمواطن عبداللطيف مرزوق محمد امين . متضامن مع كل الشباب اعلن اضرابي عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنامع كافه المعتقلين واسرهم الكريمه وادعوكافه قطاعات العشعب السوداني للتضامن واعلا قيمه الحريه والكرامه وارفض رفضا قاطعاميزانيه الجوع والفقروساستمرفي ممارسه حقوقي القانونيه والدستوريه في الرفض والتضامن الي ان يطلق سراح كل المعتقليين الشرفاءمن معتقلات النظام وعودتهم الي احضان اسرهم..



بهذا اعلن انا المواطنه زينب الصادق اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم واسقاط نظام الفقر والجوع .



كترت السكات بيضر

وقت المهادنه فات

ايدك لعالم حر

انا المواطن حامد ادريس (افريقي)أعلن اضرابي الكامل عن الطعام في يوم السادس من أبريل تضامنا مع اسرالمعتقلين في حقهم العادل بالمطالبه في إطلاق سراح زويهم

ودام نضال شرفاءوطني من خلف القبطان والخزى والعار لعصابة الجوع والنهب



انا *محمد الحافظ محمود اعلن اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم واسقاط نظام الفقر والجوع .



بهذا اعلن انا المواطن ربيع خالد عبدالرحيم اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة .



بهذا اعلن انا المواطن سليمان عمر خليفة (ديناري)امتناعي من الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع المعتقلين كافه واسرهم الكريمة

*ودعو كافة ابناء الشعب السوداني للتضامن واعلاء قيم الحرية والكرامة

*وارفض ميزانية الفقر والجوع وساستمر في ممارسة حقوقي القانونية والسياسية والدستورية السلمية في الرفض والتضامن الي ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام سيئة السمعة وعودتهم الي احضان اسرهم واسقاط نظام الفقر والجوع والابادة الجماعية

كترت السكات بضر

وقت المهادنة فات

ايدك لعالم حر



بهذا اعلن*انا المواطن حمزة فاروق

*امتناعي واضرابي عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع المعتقلين كافه واسرهم الكريمة

*ودعو كافة ابناء الشعب السوداني للتضامن واعلاء قيم الحرية والكرامة

*وارفض ميزانية الفقر والجوع وساستمر في ممارسة حقوقي القانونية والسياسية والدستورية السلمية في الرفض والتضامن الي ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام سيئة السمعة وعودتهم الي احضان اسرهم واسقاط نظام الفقر والجوع والابادة الجماعية

كترت السكات بضر

وقت المهادنة فات

ايدك لعالم حر



بهذااعلن اناالمواطنة مزاهر ابراهيم عبدالله ناشط سياسي ومتضامن مع كل الشباب اعلن اضرابي عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنامع كافه المعتقلين واسرهم الكريمه وادعوكافه قطاعات الشعب السوداني للتضامن واعلا قيمه الحريه والكرامه وارفض رفضا قاطعاميزانيه الجوع والفقروساستمرفي ممارسه حقوقي القانونيه والدستوريه في الرفض والتضامن الي ان يطلق سراح كل المعتقليين الشرفاءمن معتقلات النظام وعودتهم الي احضان اسرهم..



*ماحيلة الرصاص

*والمشنقه ام سلبه

*بهذا اعلن انا عبدالله نقه المحامي اضرابي عن الطعام في اليوم العظيم لشعبنا العظيم السادس من ابريل اضرابي عن الطعام تضامنآ مع المعتقلين واعلن كذلك بذل كل امكانياتي القانونيه والسياسيه حتى اطلاق سراح اخر معتقل واسقاط النظام



بهذا اعلن*انا المواطن محمد ابراهيم حامد

*امتناعي واضرابي عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع المعتقلين كافه واسرهم الكريمة

*ودعو كافة ابناء الشعب السوداني للتضامن واعلاء قيم الحرية والكرامة

*وارفض ميزانية الفقر والجوع وساستمر في ممارسة حقوقي القانونية والسياسية والدستورية السلمية في الرفض والتضامن الي ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام سيئة السمعة وعودتهم الي احضان اسرهم واسقاط نظام الفقر والجوع والابادة الجماعية

كترت السكات بضر

وقت المهادنة فات

ايدك لعالم حر



بهذا أعلن انا المواطن محمد جابر حسن اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامناً مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضاً قاطعاً ميزانية الجوع والفقر وسأستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى أن يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



بهذا اعلن انا المواطن عمر النيل

امتناعي من الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع المعتقلين كافه واسرهم الكريمة

ودعو كافة ابناء الشعب السوداني للتضامن واعلاء قيم الحرية والكرامة

وارفض ميزانية الفقر والجوع وساستمر في ممارسة حقوقي القانونية والسياسية والدستورية السلمية في الرفض والتضامن الي ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام سيئة السمعة وعودتهم الي احضان اسرهم واسقاط نظام الفقر والجوع والابادة الجماعية

كترت السكات بضر

وقت المهادنة فات

ايدك لعالم حر



واستجابة واجبة مني للدعوة التي وصلتني من الداخل المنكوب لارسال رسالة للجميع لاعلان اضراب عام عن الطعام في السادس من ابريل فانني بهذا اعلن اضرابي عن الطعام في اليوم المذكور وبعد ان اشيد بالفكرة ومن هم خلفها من اهلنا الكرام في الداخل ارجو من كل من تربطني به صلة قرابة او صداقة او زمالة دراسة او مهنة او معرفة وكل من جمعتمي به دروب الحياة داخل السودان او في شتات المنافي ان يعلن اضرابه عن الطعام ( صوتياً او كتابة ) .. وللجميع عاطر ودي وجزيل شكري ،، ورد ربي غربة هذا البلد الذي يسير اليوم بلا هدى نحو الهاوية ،، بل التلاشي

ولك الله يا وطني

خضرعطا المنان



انا عمر حامد اعلن اضرابي عن الطعام 6 ابريل تضامنا مع اسرة ابوفواز وكل المعتقلين



انا سوزان محمد الحسن اعلن اضرابي عن الطعام ٦ ابريل تضامناً مع اسرة ابوفواز و كل المعتقلين



بهذا اعلن انا المواطنة *امال الشيخ اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



بهذا اعلن انا المواطنة *تماضر عمسيب * اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



بهذا اعلن انا المواطنة *مازن احمد موسى اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



انا ياسر كفوت وتضامنا مع كافة المعتقلين السياسيين وأسرهم أعلن إضرابي عن الطعام يوم السادس من أبريل 2018م

فالنتضامن من أجل الوطن

فالنتضامن من أجل إسقاط نظام الفقر والجوع



انا وليد ابو سامي سوداني الجنسية بالميلاد اعشق الحرية والعدل لذا اعلن :-

اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم واسقاط نظام الفقر والجوع .



انا المواطن/ محمد أحمد إبراهيم أعلن اضرابى عن الطعام يوم السادس من أبريل 2018 م تضامنا مع المعتقليين السياسين جميعهم و اسرهم النبيله . من اجل إطلاق سراحهم و لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة و الديمقراطية .

عاش نضال الشعب السودانى العظيم



بهذا اعلن انا المواطن عبدالقادر العشارى اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



بهذا اعلن انا المواطن محمد عوض اورتشي اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



بهذا اعلن انا المواطنة *مآب محمد الامين اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعوا كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



بهذا اعلن انا المواطن معتز العجيل اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



أنا أمال بابكر سيد سودانيه الجنسية بالميلاد, أمريكية بالتجنس. أعشق الحريه والعدل, أعلن تضامني مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمه باضرابي عن الطعام يوم السادس من أبريل لإعلاء قيمة الحريه والكرامة وأرفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر

فالنتضامن من اجل الوطن

ما بكتل الرصاص

بكتل سكات الزول

3 أبريل 2018

ولاية آيوا, مدينة آيوا سيتي, الولايات المتحدة الأمريكية

والعدل أعلن تضامني مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمه لإعلاء قيمة الحريه والكرامة وأرفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر



بهذا اعلن انا المواطن *محمد عبد المنعم صالح الامين * اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



: بهذا اعلن انا المواطنة *نجلاء سيد أحمد اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



سأجوع عن كل معتقل ومظلوم

انا المواطن السوداني عمار محمد فقيري مع الاضراب عن الطعام السادس من ابريل تضامنا مع المعتقلين واسرهم



أنا المواطنة فاطمة غزالي سودانيه الجنسية , أتطلع إلى وطن الكرامة الحرية والعدالة والمساواة. أعلن تضامني مع كافة المعتقلين وأسرهم الكريمة باضرابي عن الطعام يوم السادس من أبريل لإعلاء قيمة الحريه والكرامة وأرفض ما يتعرض له شعبي من إذلال بالتجويع وانتهاك حقه في الحياة بالقتل.واجدد رفضي لميزانة التجويع

كامل التضامن من أجل الوطن

ولاية ببنسلفانيا, مدينة فلادلفيا , الولايات المتحدة الأمريكية



بهذا اعلن انا المواطن ابوبكر عبيد اضرابى عن الطعام يوم السادس من ابريل المجيد تضامنا مع كافة المعتقلين وأسرهم وادعو كافة الشرفاء من قطاعات الشعب السودانى للتضامن واعلاء قيمة الحرية والكرامة وارفض رفضا قاطعا ميزانية الجوع والفقر وساستمر فى ممارسة حقوقى القانونية والدستورية السلمية فى الرفض والتضامن الى ان يطلق سراح كل الشرفاء من معتقلات النظام وعودتهم الى احضان اسرهم .



💢 تداعيات ميزانية الافقار والجوع: ارتفاع سعر الدولار وأزمة في الوقود وزيادات فاحشة في السلع الضرورية



ارتفع الدولار مرة اخري في مواجهة الجنيه السوداني وبلغ سعر الدولار الواحد بالسوق الموازي امس 34 جنيهاً، مقارنة بـ 32 جنيهاً كان استقر عليها لعدة أسابيع.وعزا تجار يعلمون في سوق العملات ارتفاع الدولار من جديد إلى زيادة الطلب مع تزايد المسافرين لأداء مناسك العمرة، بالاضافة لمغادرة عشرات الأسر استثمارا للعطلة الصيفية. وكان الدولار سجل مطلع فبراير الماضي رقماً قياسياً لأول مرة وبلغ 42 جنيهاً بالسوق الموازي مقارنة بـ 20جنيها في نوفمبر الماضي.

وادت ازمة الوقود التى تضرب عدد من ولايات السودان الى شلل تام فى حركة التنقل وتوقف مصالح المواطنين ، حيث ادت الأزمة الحادة في الوقود بولاية النيل الازرق ، الى ارتفاع باقة البنزين الى800 جنيه والجازولين الى 400 جنيه في السوق الاسود ، وارتفع تسعيرة المواصلات بين الرصيرص والدمازين الى عشرة جنيهات بدلاً عن ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه الامر الذى ادى رفض وتوقف المواطنين التنقل بين المدينتين . وفى ولاية الجزيرة ارتفعت تعريفة المواصلات بنسبة 200% .وفى شمال دارفور انعدم الجازولين فى جميع المحطات عدا محطة استبرق .وفى محلية ابوحمد بولاية نهر النيل وصل جالون البنزين 140 جنيها. واصدرت الولاية لائحة منعت بموجبه تعبئة الجوالين والجركانات والبراميل إلا بأوذنات من الأمن.

ارتفعت أسعار السكر بولاية الخرطوم، حيث بلغ سعر الجوال المستورد زنة (50) كيلو جراماً (1250) جنيهاً بدلاً عن (1100) جنيه ، ووصل جوال السكر بولايتى شمال وغرب دارفور 1500 جنيه . وعزت السلطات الزيادات في اسعار السكر لتوقف الشركات المحلية عن التوزيع، ولجؤ بعض التجار تخزين السلعة تحسباً لزيادة أسعارها مع اقتراب شهر رمضان .

شهدت ولاية غرب دارفور ازمة مياة حادة لعدم وصول المياة عبر المواسير الي منازلهم رغم دفعهم قيمة الاشتراكات الشهرية للمياة والبالغة (30 ) جنية شهريا . وكشف عدد من المواطنين عن وصول سعر فنطاز الماء الى 50 جنيها امس وارجعت وزارة التخطيط العمرانى الازمة الى الشبكة وتذبذب التيار الكهربائى ، الى جانب قلة الموارد المالية لمواجهة الازمة. |Articles |News |مقالات |بيانات