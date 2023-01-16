ازمة خبز جديدة في الخرطوم

تسبب شح في غاز الطهي في أزمة في صناعة الرغيف بعدد كبير من مخابز العاصمة في معضلة جديدة تواجه المواطنين مع موجة الغلاء والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد نحو الهاوية
وشكا رئيس تجمع أصحاب المخابز عن رئيس التجمع عصام عكاشة خلال تصريح ـل(التيار) ، من شح في غاز المخابز ، وأنذر بوجود أزمة حقيقية في غاز المخابز رغم ارتفاع أسعار اسطوانة غاز المخابز بنسبة تجاوزة 65%.
ورصدت الصحيفة عودة الصفوف أمام عدد من المخابز وحذرت مصادر موثوقة في حديثها لـ(التيار) من استمرار الوضع وتوقعت إغلاق العديد من المخابز خلال الأيام المقبلة ما لم توفر الجهات المعنية الاحتياجات المطلوبة .
ويقول مسؤولون أن أزمة غاز الطهي في السودان، ليست بسبب الندرة بحسب ما يؤكد مختصون، بل يعود أصل المشكلة إلى الرقابة وسوء التوزيع
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