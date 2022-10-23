ارتّفاع هجرة طلاب المدارس الخاصة إلى مصر

كشفت تقارير صحافية، الأحد، عن ارتّفاع طلبات استخراج شهادات القيد من عددٍ مهوّل بإدارات المدارس الخاصة بولاية الخرطوم بغرض الانتقال إلى إكمال الدراسة في مدارس خاصة بمصر نظرًا لهجرة أعداد كبيرة من الأسر السودانية إلى مصر.
وقال عضو بارز باتحاد أصحاب المدارس الخاصة بحسب صحيفة اليوم التالي الصادرة، الأحد، إنّ الطلب على استخراج شهادات القيد كان كبيرًا قبيل انطلاق العام الدراسي.
ونوّه إلى تنامي المدارس الخاصة بالقاهرة أنشاها سودانيون بمصر
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 22 2022
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