ارتفاع معدل التضخم لشهر سبتمبر والبحر الاحمر تسجل(100.84%) كأعلى نسبة



08:51 PM October, 13 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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ارتفع معدل التضخم في السودان خلال شهر سبتمبر الماضي إلى (68,64%)، بينما كان في شهر أغسطس الماضي (66,82)

وأرجع الجهاز المركزي للاحصاء إرتفاع التضخم إلى الزيادة في أسعار السلع الإستهلاكية والخدمية بنسبة (3.7%).

وسجلت ولاية البحر الاحمر اعلى نسبة تضخم وصل الى (100.84%)، بينما سجلت ولاية الخرطوم (69,63%) في الوقت الذي انخفض فيه معدل التضخم في خمس ولايات( شمال دارفور , النييل الابيض , كسلا , سنار , والقضارف) .