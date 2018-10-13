ارتفاع معدل التضخم لشهر سبتمبر والبحر الاحمر تسجل(100.84%) كأعلى نسبة

ارتفع معدل التضخم في السودان خلال شهر سبتمبر الماضي إلى (68,64%)، بينما كان في شهر أغسطس الماضي (66,82) وأرجع الجهاز المركزي للاحصاء إرتفاع التضخم إلى الزيادة في أسعار السلع الإستهلاكية والخدمية بنسبة (3.7%). وسجلت ولاية البحر الاحمر اعلى نسبة تضخم وصل الى (100.84%)، بينما سجلت ولاية الخرطوم (69,63%) في الوقت الذي انخفض فيه معدل التضخم في خمس ولايات( شمال دارفور , النييل الابيض , كسلا , سنار , والقضارف) .
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