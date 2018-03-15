ارتفاع معدلات تعاطي التبغ وسط النساء بالبلاد

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صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – خضر مسعود

كشف الدكتور أحمد عبد الله الحسن، اختصاصي مكافحة التبغ والإقلاع عن التدخين، عن ارتفاع معدلات تعاطي النساء للتبغ، وأشار إلى أن المترددات للإقلاع عن التدخين عالية، في وقت بلغت فيه نسبة المدخنين عالمياً (47 %) رجال و(24 %) نساء. وأشار الدكتور أحمد خلال التنوير الصحفي لمبادرة (يوم واحد بلا تدخين) التي تنظمها منظمة أطباء عبر القارات بالتعاون مع عيادات الدكتور أحمد عبد الله للإقلاع عن التدخين أمس (الأربعاء)، إلى أن التبغ يسبب (30 %) من السرطانات التي تصيب الإنسان، وأضاف أنه مسؤول عن (22 %) من وفيات السرطانات ولفت إلى أن تعاطي التبغ يسبب (90 %) من سرطان الحنجرة و(87 %) من سرطان الرئة و(14 ـ 28 %) من سرطان المعدة، وأنه يسبب (30 %) من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني وتصلب الأوردة والشرايين و(40 %) من العجز الجنسي والعقم وانقطاع الدورة في وقت مبكر لدى السيدات، محذراً من خطورة ظاهرة ارتفاع التدخين وسط النساء، مشيراً إلى أنه يسبب (90 %) من أمراض الانسداد الرئوي المزمن والصدفية وارتفاع الإجهاض لدى النساء الحوامل.