ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بالسرطان في القضارف

كشف مصدر طبي بمركز الأورام بالقضارف عن ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض السرطانات بالولاية الي 20% للعام 2022 عما كانت عليه في العام 2021 حيث بلغت نحو 300 حالة واضاف ان اكثر انواع الإصابة هي سرطان الجهاز الهضمي وقال في تصريح لـ( الانتباهة) ان المركز يعمل بصورة جيدة من خلال الكادر واهتمام حكومة الولاية في تذليل كافة المشاكل تواجه المركز فضلا عن السعي لتوسعة المركز وتحويله الي مستشفي متخصص لعلاج الأورام من خلال الدراسات التي آمنت عليها حكومة الولاية
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