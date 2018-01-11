ارتفاع كبير في اسعار السلع وندرة وشح في الوقود

07:20 PM January, 11 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



واصلت أسعار السلع الاستهلاكية إرتفاعها الأمر الذي عمق معاناة المواطنيين، حيث شمل الارتفاع كل السلع الاستهلاكية والضرورية، الأمر الذي أثار سخط المواطنين وسبب لهم عجزا في القوة الشرائية. وفى جولة للميدان قامت بها لعدد من الطلمبات كشفت عن شح تام في الوقود , كما شهدت بعض الأسواق ندرة وشح في بعض المواد بالخبز والوقود وارتفعت في ذات الوقت أسعار العملة الاجنبية مقابل الجنيه الذي واصل تراجعه مقابل الدولار ليبلغ مستويات كبيرة بحسب بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى تجاوزه الي 30 جنيها.

وفي ذات السياق قفزت أسعار جوال السكر زنة 50 كيلو الي 840 جنيها وذات الجوال ماركة كنانة الى 950 والجوال عشرة كيلو المستورد 170 جنيها والسكر زنة خمسة كيلو 85 جنيها، بينما بلغت قيمة جركانة الزيت سعة 36 رطلا 700 جنيها والعدس زنة 20 كيلو 600 جنيها والأرز زنة 20 كيلو 420 جنيها، بينما بلغت قيمة جردل الطحنية 15 كيلو 700 جنيها وجوال البصل 780 جنيها وارتفعت قيمة البن خمسة أرطال 190 جنيها، وقفزت كرتونة الشاي ماركة الغزالتين 560 جنيها وكرتونة صابون الحمام لوكس 560 جنيها وكرتونة معجون الاسنان ابووردة التي تشمل 12 قطعة بلغت 100 جنيها وكرتونة معجون الأسنان سيجنال 12 قطعة بلغت 540 جنيها.

وفي دارفور قال مواطنون إنهم تركوا أكل اللحوم حيث بلغ سعر كيلو الضأن 130 جنيها بينما بلغ سعر كيلو البقر 120 جنيها أى بسعر أعلى من أسواق اللحوم في الخرطوم.

وأوضحوا أن سعر جوال السكر بلغ ألف جنيها وجركانة الزيت(700) جنيها بينما يبلغ سعر كيس اللبن زنة (2) كيلو (420) جنيها.

وأشاروا إلى أن جوال البصل وصل سعره في الفاشر ألف جنيه،وفي شرق السودان اشتكى عمال وموظفو ولاية القضارف فقد ارتفع رطل زيت السمسم إلى 30 جنيها.

أما تعرفة المواصلات الداخلية فقد ارتفعت إلى 3 جنيهات، فيما بلغ طن الاسمنت 3000 جنيه وطن السيخ 24000 جنيه،وفي ولاية كسلا احتج أصحاب المخابز في مدينة كسلا من الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة الضرائب والرسوم المفروضة.

وقال أحد أصحاب المخابز:( إن سعر كرتونة الخميرة 20 علبة ارتفع إلى ألف جنيه بدلاً عن 850 جنيها بينما ارتفع سعر لوري الحطب من 1600 إلى 3000 جنيها). وقال:( إن الأجر اليومي للعمالة بلغ 75 جنيها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الزيت والملح والضرائب)وقال: إن الضرائب المفروضة على المخابز زادت من600 إلى 800 جنيها بينما ارتفعت رسوم الترخيص والمحلية إلى 2200. وأعرب عن مخاوفه من التأثير السالب لزيادة تعرفة الكهرباء على صناعة الخبز. |Articles |News |مقالات |بيانات