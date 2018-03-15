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ارتفاع الأسعار يزيد من معاناة النازحين بدارفور وبقية الولايات

15-03-2018, 08:46 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 308

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ارتفاع الأسعار يزيد من معاناة النازحين بدارفور وبقية الولايات

    08:46 PM March, 15 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    أدى الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية في ولايات دارفور لمضاعفة معاناة المواطنين وخاصة النازحين المنتشرين في معسكرات الاقليم وقال الشفيع عبد الله منسق معسكرات ولاية وسط دارفور إن ارتفاع الاسعار أصبح يثقل كاهل المواطن في مدينة زالنجي وخصوصا النازحين معدومي الدخل.
    وأوضح الشفيع أن الرغيف بات معدوما في زالنجي منذ يوم الاثنين وقال إن مد الذرة وصل إلي 70 جنيها بينما وصل مد الدخن 80 جنيها. وأوضح أن كيلو اللحم البقر وصل الى 130 جنيها والضأن الى 150 جنيها بينما وصل سعر رطل السكر الى 12 جنيه وزجاجة الزيت الي 40 جنيها.
    وفي ولاية النيل الأبيض شهدت مدينة كوستي ارتفاعاً كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية. وقال تجار في كوستي ان سعر جوال السكر ارتفع من 900 جنيه الي 1010 جنيه بينما وصل سعر جركانة الزيت الفول 36 رطل إلي 720 جنيها. وأوضح وقال تاجر أن الأسعار باتت غير ثابته والسلع الاستهلاكية تشهد كل صباح سعر جديد. وأكد أن الأمر لا علاقة له بانخفاض أو ارتفاع سعر الدولار بقدر ما له علاقة بسياسة التحرير الاقتصادي التي يتبناها النظام.
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