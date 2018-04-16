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ارتفاع اسعار الدخن والذرة يؤدي للمجاعة في ولايتي كسلا وشمال دارفور

16-04-2018, 08:49 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 384

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ارتفاع اسعار الدخن والذرة يؤدي للمجاعة في ولايتي كسلا وشمال دارفور

    08:49 PM April, 16 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة للدخن والذرة الرفيعة بنسبة 20 إلى 30 في المائة بين شهري يناير وفبراير في معظم الأسواق. ووفقا لنظام الإنذار المبكر بالمجاعة فإن هذه النسب هي الاعلي بما يتراوح بين ضعفي وثلاث مرات عن مستويات العام الماضي والمتوسط للسنوات الأربع الأخيرة. ومن المرجح أن تستمر الأسر الفقيرة في أجزاء من ولايتي كسلا وشمال دارفور التي تأثرت بالأمطار الأقل من المتوسط في عام 2017 في مواجهة المرحلة الثالثة للتصنيف المتعلقة بعدم استتباب الأمن الغذائي حتى مايو 2018. وتوقع نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن تستمر معظم مناطق السودان في مواجهة الحد الأدنى، أي المرحلة الأولى من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، حـــتى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ من عام 2018.
    ونفذت بعثة مشتركة لوكالات العون الانساني تقييما لاحتياجات (1200) شخصا نزحوا من منطقة توا بشرق جبل مرة ووفقاً للبعثة فإن النازحين - وغالبيتهم من النساء والأطفال - قد تركوا وراءهم ممتلكاتهم وأصولهم ومواشيهم. وقالت البعثة انها وجدت أن هناك ما لا يقل عن 300 طفل دون سن الخامسة واوضحت ان مرض الإسهال وعدوى العيون هي أكثر الأمراض شيوعاً التي تصيب هؤلاء الأطفال. وقالت البعثة ان النازحين افادوا أن أياً من أطفالهم لم يجر تطعيمهم بسبب نقص الخدمات الصحية في أماكنهم الأصلية في منطقة شرق جبل مرة. يذكر ان معسكر عطاش للنازحين تأسس في عام 2004 لاستضافة النازحين من قريتي عطاش وعشمه؛ وقد وصل المزيد من النازحين للمعسكر من القوز الغربي، وود هجام، ومهاجريه في الفترة ما بين 2007 إلى 2017. ويستضيف المعسكر ما يزيد عن 80,000 نازح قبل مجيء النازحين الجدد من شرق جبل مرة.
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