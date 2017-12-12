كيفية الحصول على (الطاعون)
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-12-2017, 05:30 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

ادارة مشروع فريق الزراعي تحتفي بكهربة المشروع

12-12-2017, 06:18 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 138

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


ادارة مشروع فريق الزراعي تحتفي بكهربة المشروع

    06:18 PM December, 12 2017

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
    مكتبتى
    رابط مختصر



    احتفلت ادارة مشروع  فريق الزراعي والمزارعين بتحويل المشروع من محركات الديزل الى العمل بالكهرباء، ودشنت صباح امس المضخات التي تعمل بالكهرباء بدلاً عن مضخات الديزل. وافاد بعض المزراعين بان الخطوة ستعيد الحياة للمشروع اذ ان تكلفة التشغيل بالكهرباء اقل بكثير من التشغيل بالديزل.
    يذكر ان مشروع فريق الزراعي بالمديرية الشمالية ( شمال دنقلا / جنوب دلقو ) الذي يروى مساحة870 فدان ظل يعمل منذ العام 1952 بالديزل، وتعرض المشروع لعثرات كثيرة خلال مسيرته بسبب ارتفاع تكاليف الديزل واالصيانة للمضخات ونظافة الترع، ومن المتوقع ان تاثر كهربة المشروع التي كلفت حوالي 210 مليون بشكل ايجابي في نهضته وعودة المزراعين للاعتماد على مياه المشروع.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de