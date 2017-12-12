ادارة مشروع فريق الزراعي تحتفي بكهربة المشروع



06:18 PM December, 12 2017 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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احتفلت ادارة مشروع فريق الزراعي والمزارعين بتحويل المشروع من محركات الديزل الى العمل بالكهرباء، ودشنت صباح امس المضخات التي تعمل بالكهرباء بدلاً عن مضخات الديزل. وافاد بعض المزراعين بان الخطوة ستعيد الحياة للمشروع اذ ان تكلفة التشغيل بالكهرباء اقل بكثير من التشغيل بالديزل.

يذكر ان مشروع فريق الزراعي بالمديرية الشمالية ( شمال دنقلا / جنوب دلقو ) الذي يروى مساحة870 فدان ظل يعمل منذ العام 1952 بالديزل، وتعرض المشروع لعثرات كثيرة خلال مسيرته بسبب ارتفاع تكاليف الديزل واالصيانة للمضخات ونظافة الترع، ومن المتوقع ان تاثر كهربة المشروع التي كلفت حوالي 210 مليون بشكل ايجابي في نهضته وعودة المزراعين للاعتماد على مياه المشروع.